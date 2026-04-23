False comunicazioni sul rinnovo della Tessera sanitaria

La segnalazione di Asuit: non cliccare su link sospetti e consultare solo i canali ufficiali

NordEst – Sono numerosi i cittadini che segnalano di aver ricevuto email e messaggi sospetti che invitano a rinnovare la tessera sanitaria. I mittenti possono essere diversi, ma il contenuto è sempre lo stesso: l’utente viene invitato a cliccare su un link esterno per procedere al presunto rinnovo della tessera. Non si tratta di comunicazioni ufficiali dell’Azienda sanitaria né del Ministero della Salute. È una campagna di phishing, finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili.

Si raccomanda quindi di non cliccare sui link contenuti nelle email e nei messaggi sospetti, non fornire dati personali o sensibili e cancellare immediatamente gli SMS o le email dalla propria casella. Chi dovesse ricevere comunicazioni di questo tipo è invitato a segnalarle alle forze dell’ordine, per contribuire al contrasto del fenomeno e alla tutela della cittadinanza. Nel caso di dubbi sulla validità della Tessera sanitaria e sulla necessità di rinnovo si invita la popolazione a consultare esclusivamente i canali ufficiali. Sul sito di Asuit sono disponibili maggiori informazioni sulla Tessera sanitaria e i contatti degli sportelli dell’Anagrafe sanitaria.

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