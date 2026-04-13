Attenzione alla truffa del vigile del fuoco: numerosi casi segnalati in varie zone

“Ribadiamo – scrive la Federazione sui social – che i corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino e il corpo permanente di Trento sono estranei ad iniziative di raccolta fondi porta a porta di questo tipo. Invitiamo pertanto la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a non consegnare denaro”

NordEst – La Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento segnala la truffa che vede malintenzionati spacciarsi per vigili del fuoco al fine di richiedere offerte in denaro a sostegno delle attività del corpo, proponendo in alcuni casi anche l’attivazione di presunti abbonamenti. “Ribadiamo – scrive la Federazione sui social – che i corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino e il corpo permanente di Trento sono estranei ad iniziative di raccolta fondi porta a porta di questo tipo. Invitiamo pertanto la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a non consegnare denaro, segnalando eventuali episodi sospetti alle autorità competenti”.