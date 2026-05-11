Asuit e critiche Pd sull’appalto fuori provincia: “Rischi gravissimi per i servizi domiciliari”

In seguito all’aggiudicazione della gara al Consorzio Blu di Faenza, i consiglieri provinciali d’opposizione Paolo Zanella e Francesca Parolari chiedono alla Giunta garanzie su continuità assistenziale, posti di lavoro e tenuta del sistema dei voucher

Trento – L’assegnazione della gestione degli interventi sanitari domiciliari in Trentino al Consorzio Blu di Faenza desta serie preoccupazioni nel Partito democratico locale. I consiglieri provinciali Paolo Zanella e Francesca Parolari parlano apertamente di «rischi gravissimi», definendo l’esito della gara d’appalto Asuit «un punto di non ritorno preoccupante». Per i due esponenti dem, l’aggiudicazione non è soltanto una battuta d’arresto per il sistema cooperativo trentino, ma rappresenta anche un salto nel buio per l’integrazione dei servizi e per la stabilità occupazionale del settore.

Al centro delle critiche c’è il rapporto tra le cure domiciliari erogate dall’Asuit e il Sad, il servizio di assistenza domiciliare gestito dalle Comunità di Valle. Fino ad oggi, sottolineano Zanella e Parolari, esisteva una forma di presa in carico integrata: gli stessi operatori impegnati nel Sad accompagnavano spesso il paziente anche nella fase successiva, quando il peggioramento delle condizioni di salute richiedeva il passaggio alle cure domiciliari affidate alle cooperative del territorio. Il nuovo assetto, secondo il Pd, rischia invece di produrre una pericolosa frammentazione dei servizi, a danno degli utenti, con possibili carenze di personale e ricadute negative anche sul sistema dei voucher.

A complicare ulteriormente il quadro, la sorte di oltre 120 lavoratori — in larga parte donne — che si troverebbero privi di garanzie concrete sul proprio futuro contrattuale e professionale. «La Giunta deve spiegare perché ha scelto la strada della competizione invece di investire su un sistema integrato», attaccano i consiglieri, che chiedono risposte immediate su tre fronti: continuità assistenziale per gli utenti, salvaguardia dei posti di lavoro e tenuta complessiva del sistema di assistenza domiciliare.