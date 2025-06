Assistenza medica ai turisti in Trentino, servizio attivo

Sul sito di Apss disponibile il dettaglio con tutte le sedi, gli orari e i recapiti per prenotare

Trento – Con l’avvio della stagione turistica estiva viene attivata come di consueto l’assistenza medica ai turisti. I villeggianti presenti nelle maggiori località turistiche del Trentino potranno quindi avere un medico di riferimento durante il periodo di soggiorno. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, mentre di notte e nei giorni festivi il riferimento anche per i turisti è la Guardia medica (Servizio di continuità assistenziale) contattabile al 116117 (800 016 017 dal Primiero). L’assistenza medica ai turisti viene attivata da fine giugno/inizio luglio in base alle diverse località e fino al mese di settembre.

Orari e riferimenti in Trentino

Possono fare riferimento al servizio di assistenza medica turistica tutti i cittadini italiani con tessera sanitaria e non residenti nella località, i cittadini stranieri con assistenza sanitaria (serve l’attestazione), i cittadini extracomunitari con tessera sanitaria italiana e altre eventuali categorie aventi diritto all’assistenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale (in possesso di attestazione). La prestazione ambulatoriale o a domicilio è a pagamento e su prenotazione. Per accedere al servizio occorre chiamare i numeri dedicati, a seconda della zona di riferimento. Informazioni sugli orari e le modalità di accesso possono essere chiesti anche alla Centrale operativa integrata 116117.

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono effettuare prestazioni a favore dei turisti in regime libero-professionale. Per eventuali rimborsi l’utente dovrà rivolgersi all’azienda sanitaria della propria regione di appartenenza. Tutti i dettagli sulle località di attivazione del servizio e i recapiti per prenotare un appuntamento sono disponibili sul sito dell’Azienda sanitaria.