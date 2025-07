Assestamento, Zanetel (PD): Bonus terzo figlio: come una casa senza fondamenta

In questi giorni si è discusso in Consiglio provinciale l’Assestamento di bilancio che contiene risorse per quasi 900 milioni di euro. Del totale, più della metà sono risorse stanziate per grandi e piccole opere pubbliche

Trento – “Il Presidente Fugatti – scrive Antonio Zanetel, Coordinatore della Segreteria del Pd del Trentino – ha deciso di destinare una parte sostanziosa delle risorse restanti per una manovra completamente lontana dalla realtà che vivono i trentini. Vengono stanziati 37 milioni di euro per un assegno mensile che può arrivare fino a 400€ per le famiglie che decidono di mettere al mondo il terzo figlio. Si direbbe che questa sia un’ottima misura che andrebbe effettivamente a sostenere concretamente le famiglie. E potremmo anche essere d’accordo, se non fosse che la stragrande maggioranza delle famiglie trentine non riescono a fare nemmeno il secondo figlio e, talvolta, nemmeno il primo. Fugatti cerca di mettere una toppa che è peggio del buco, giustificando la manovra affermando che i trentini il primo figlio lo fanno senza problemi e, nel caso in cui si decida di non farlo, la decisione è dettata puramente da un fattore di scelta personale ma che non c’entrano assolutamente nulla le difficoltà economiche, contraddicendo peraltro tutti gli studi demografici.

Sul secondo figlio, invece, ammette che ci può essere un fattore economico che influenza la scelta, ma ci dice che, in ogni caso, non ci sarebbe la possibilità di fare una misura strutturale come quella che viene proposta sul terzo figlio anche per il secondo a causa della mancanza di risorse. Alle critiche che gli sono state mosse dalle opposizioni e anche da alcuni membri della sua stessa maggioranza, il Presidente risponde che da qualche parte bisognerà pur partire. Ed è qui che sta il paradosso. Secondo Fugatti, per affrontare il problema della natalità, bisogna partire dal terzo figlio e non dal primo o dal secondo. Come se per costruire una casa si partisse dal terzo piano, invece che dalle fondamenta.

Un ragionamento, quello del Presidente della Provincia e dei suoi difensori, completamente fuori dalla realtà, che invece ci parla di tante famiglie trentine che desidererebbero in media avere più di due figli, ma che non possono perché i problemi economici le attanagliano: instabilità lavorativa, salari bassi, i costi della casa, la mancanza di servizi di conciliazione adeguati e molto altro. Nessuna di queste criticità viene affrontato dai sostenitori di questa misura. Nemmeno una parola, solo giustificazioni insensate.

Il Partito democratico del Trentino – conclude Antonio Zanetel , Coordinatore della Segreteria del Pd provinciale – insieme alle altre forze di minoranza, hanno invece proposto di estendere l’attuale assegno di natalità, graduato in base all’ICEF, a partire dal primo figlio, dai 3 fino ai 10 anni di età. Questa sarebbe solo una prima misura che aiuterebbe realmente le famiglie e, in particolare le coppie giovani, ma che dovrà essere accompagnata da un piano di investimenti ingente che vada a potenziare i servizi per l’infanzia e per la conciliazione famiglia-lavoro”.