Assestamento, Antonella Brunet (Lista Spinelli): ok a fondi per Anffas, mobilità e soccorsi sanitari

Via libera ad importanti provvedimenti per il trerritorio di Primiero Vanoi nell’ultimo assestamento PAT, su iniziativa della consigliera provinciale Antonella Brunet

Trento – Vi proponiamo di seguito, la sintesi dei principali provvedimenti che interessano direttamente la comunità di Primiero. Approvazione dell’ordine del giorno: ristrutturazione e ampliamento della sede sovracomunale ANFFAS di Fiera di Primiero. Il Consiglio provinciale ha approvato l’Ordine del Giorno volto a garantire il rifacimento e l’ampliamento della sede sovracomunale di ANFFAS situata nel comune di Primiero San Martino di Castrozza.. Da anni quella struttura rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per l’accoglienza, l’inclusione e l’accompagnamento delle persone con disabilità e delle loro famiglie in tutto il territorio del Primiero. Purtroppo, lo stato attuale dell’edificio – segnato da gravi problemi di umidità, insufficiente isolamento termico e spazi ormai insufficienti – ne compromette la piena funzionalità e, di conseguenza, la qualità dei servizi offerti. Con l’approvazione, il Consiglio invita formalmente la Giunta provinciale a individuare, già nell’ambito di questa manovra finanziaria e di quelle che seguiranno, le risorse necessarie per: ristrutturare in profondità l’immobile, eliminando le criticità strutturali e garantendo ambienti salubri e pienamente accessibili; ampliare la sede, così da poter accogliere in un unico edificio il Laboratorio Sociale e la Comunità Alloggio, oggi costretti in spazi esterni in locazione e a oltre due chilometri di distanza; ottimizzare l’uso delle risorse umane e logistiche, concentrando le attività in posizione centrale, vicina alle scuole medie e ad ampie aree verdi che favoriscono laboratori educativi e momenti di socializzazione.

Approvato ordine del giorno per potenziare i collegamenti tra Vanoi, Sagron Mis e Primiero. Il Consiglio provinciale ha approvato l’ordine del giorno dedicato al miglioramento dei collegamenti del trasporto pubblico tra il Vanoi (Comune di Canal San Bovo), Sagron Mis e il centro servizi del Primiero. Negli ultimi mesi ho ascoltato le preoccupazioni di studenti, lavoratori, famiglie e anziani che ogni giorno faticano a raggiungere le scuole, gli ospedali, gli uffici e le altre realtà socioamministrative dislocate nel Primiero. Le corse attuali, soprattutto nei giorni feriali e nelle fasce pomeridiane, non rispondono in modo adeguato alle reali esigenze del territorio.

Approvato l’ordine del giorno sul potenziamento dei soccorsi sanitari nelle località turistiche del Trentino

Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato l’ordine del giorno che impegna la Giunta a rafforzare il servizio di emergenza sanitaria nei comprensori turistici del Trentino durante l’alta stagione estiva e invernale. Negli ultimi anni, secondo il rapporto ISPAT «Il movimento turistico in Trentino. Anno 2024», gli arrivi sono cresciuti del 2,3 % e le presenze del 2,6 % rispetto al 2023, con punte di oltre il 12 % nella stagione invernale 2023/24 a San Martino di Castrozza. Se da un lato questi dati confermano il successo del nostro territorio, dall’altro mettono sotto pressione il sistema di emergenza: nel 2023 Trentino Emergenza ha gestito 58 385 eventi di soccorso primario, 77 884 missioni, oltre 1,7 milioni di chilometri percorsi e quasi 2 800 interventi di elisoccorso. In alcune località alpine, nei fine settimana invernali, una sola ambulanza con infermiere deve coprire aree vaste, con il rischio di scoperture in caso di emergenze simultanee o maltempo che blocca l’elisoccorso. Con l’ordine del giorno approvato, si è chiesto di potenziare temporaneamente ma in modostrutturato il servizio durante i picchi stagionali, incrementando mezzi e personale, di istituire presìdi stabili e flessibili sul modello già sperimentato in Val di Fiemme e Val di Fassa, spostandoli in base alla stagione, e di coinvolgere sinergicamente le associazioni di volontariato, pianificando nel bilancio 20252027 le risorse necessarie.

Approvati infine, gli emendamenti sull’accesso alle strade forestali di tipo B: riconosciuti nuovi diritti a favore di proprietari e familiari di primo grado Sono stati approvati due emendamenti che introducono importanti novità in materia di accesso alle strade forestali di tipo B e a masi e baite di proprietà. La modifica normativa si propone di rispondere in modo concreto alle esigenze di numerosi cittadini e proprietari, garantendo una maggiore tutela del diritto di proprietà e favorendo l’effettiva accessibilità ai fondi, ai masi e alle malghe ubicati in territori montani. Il primo emendamento approvato prevede che il diritto di transito su tali strade non sia più limitato ai soli proprietari, ma venga esteso anche ai loro familiari di primo grado. Tale estensione ha l’obiettivo di agevolare la gestione e la cura delle proprietà, spesso affidate alla collaborazione di più membri del nucleo familiare, specialmente in contesti montani dove l’accesso è indispensabile per lo svolgimento di attività agricole, silvo-pastorali e di manutenzione. Il secondo emendamento introduce una nuova disposizione che garantisce la possibilità di avere una strada di accesso a tutti i masi e le baite. Tale possibilità sarà subordinata alla verifica dei requisiti tecnici e normativi previsti dalla disciplina vigente in materia di tutela ambientale e pianificazione territoriale. Si tratta di un intervento che riconosce e valorizza le specificità dei territori montani, promuovendo la permanenza delle famiglie e delle attività produttive in aree spesso soggette a spopolamento e marginalizzazione. L’approvazione di questi emendamenti rappresentano un passo concreto verso una gestione più equa e funzionale del patrimonio fondiario e un sostegno effettivo a chi continua a vivere e

lavorare in montagna.

In breve

Assestamento, la replica di Fugatti

Tutti approvati i 34 ordini del giorno della maggioranza

Assestamento, respinta una serie di odg della minoranza. I consiglieri di opposizione lasciano l’aula per protesta