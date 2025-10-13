Arsiero, escursionista veneziano trovato morto sul Monte Caviojo. In Friuli muore cacciatore

Due tragedie in nel weekend tra Veneto e Friuli V.G.

NordEst – Ritrovato senza vita alle prime luci del giorno un escursionista veneziano di 67 anni, per il cui mancato rientro erano scattate domenica sera le ricerche nella zona del Monte Caviojo, sopra Arsiero (Vicenza). L’allarme era stato lanciato attorno alle 23, dopo che l’uomo non aveva fatto ritorno e il suo cellulare risultava irraggiungibile. Poco dopo, i soccorritori avevano individuato la sua auto parcheggiata nei pressi della chiesetta di San Rocco, punto di partenza dei sentieri della zona. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, con il coinvolgimento di Soccorso Alpino, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri e Protezione civile. Una quindicina di volontari del Soccorso Alpino di Arsiero ha perlustrato i principali itinerari: una delle squadre ha trovato la firma del 67enne sul libro del Bivacco del Caviojo, ma le nuvole basse rendevano difficile proseguire le ricerche.

Verso le 4 del mattino, con il miglioramento della visibilità, è decollato un elicottero dell’Aeronautica Militare proveniente dall’83° Centro Sar del 15° Stormo, equipaggiato con il sistema Artemis per la rilevazione di segnali telefonici. A bordo, anche personale del Soccorso Alpino, che ha effettuato un sorvolo della zona. Con il sorgere del sole, nuove squadre sono giunte in supporto da tutta l’11ª Delegazione Prealpi Venete. I droni dei Vigili del fuoco hanno ripreso le ricerche dall’alto, finché sotto Cima Neutra è stato avvistato uno zaino, e poco più in basso il corpo senza vita dell’escursionista.

Cacciatore perde la vita

Erano usciti a caccia in gruppo, Paolo De Luca, pensionato originario di Faedis in provincia di Udine classe 1955, e un amico, di professione medico nella vicina Povoletto, invitato a unirsi alla battuta. Si trovavano in un bosco sulle colline di Raschiacco, frazione del comune di Faedis, a pochi passi dall’azienda agricola Mosolo. È lì, in una fitta boscaglia, che si verifica quello che ha tutto l’aspetto di un incidente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, forse inciampando nel terreno scosceso, il medico cade, ha l’arma carica, gli parte un colpo che trafigge al collo da parte a parte De Luca, che gli stava davanti. L’uomo muore all’istante. Sul posto, oltre a 118, Vigili del fuoco e Carabinieri, che indagano coordinati dalla Procura di Udine, anche il sindaco di Faedis Luca Balloch.

In breve

Borso del Grappa, è morta la neonata ricoverata in fin di vita dopo il parto in casa non assistito. La madre aveva scelto questa pratica anche per gli altri figli. La piccola era arrivata all’ospedale di Treviso in condizioni disperate. nizialmente non vi erano state complicazioni, ma, qualche ora dopo la nascita la neonata è stata vittima di una grave crisi respiratoria che l’ha portata al ricovero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è deceduta dopo essere arrivata in condizioni disperate. La donna che l’ha messa al mondo, già madre di altri figli nati nello stesso modo, aveva scelto la pratica non convenzionale del parto in casa. I medici ricordano che i parti a domicilio sono pochissimi, per farli serve l’assistenza di un’ostetrica – oltre al consenso del medico – e non sono ammessi per gravidanze considerate a rischio.

Vicenza, finto cieco per oltre 50 anni: percepiti un milione di euro di sussidi per invalidità. Il falso invalido è un 70enne. E’ stato filmato dalla Guardia di Finanza mentre si dedicava al giardinaggio e agli acquisti.