Gallerie San Vito e Brenta: Anas ha programmato l’avvio di nuovi lavori dal 15 settembre

Il Comune di Arsiè informa sui social che: “Anas ha programmato l’avvio di nuovi lavori di manutenzione delle Gallerie San Vito e Brenta, lungo la strada statale 50 bis/var “del Grappa e del passo Rolle” tra Valbrenta (VI) e Arsié (BL). Previsti pesanti disagi, deviazione via Primolano per i mezzi leggeri

NordEst – A partire da lunedì 15 settembre 2025, le gallerie Brenta e San Vito verranno chiuse 24 ore su 24 per lavori di manutenzione. La chiusura (con durata massima fino al 28 novembre), interesserà chi viaggia in direzione Feltre-Belluno.

Dettagli sui lavori

I lavori puntano a migliorare la sicurezza delle gallerie, e includono:

Potenziamento del sistema di drenaggio : La rete di raccolta dell’acqua sulla piattaforma stradale e il sistema di drenaggio periferico verranno migliorati per intercettare meglio l’acqua a ridosso del rivestimento della galleria.

: La rete di raccolta dell’acqua sulla piattaforma stradale e il sistema di drenaggio periferico verranno migliorati per intercettare meglio l’acqua a ridosso del rivestimento della galleria. Impermeabilizzazione: Alcuni tratti della calotta verranno resi impermeabili, con un sistema per drenare l’acqua intercettata lungo le pareti.

Percorsi alternativi

Durante il periodo di chiusura, il traffico verrà deviato su percorsi alternativi.

Mezzi pesanti (oltre 3,5 tonnellate): Partendo dalla SS 47, seguire il percorso alternativo. Da via Molinetto (vicino allo svincolo di Romano d’Ezzelino), prendere la terza uscita alla rotatoria, percorrere via De Gasperi (SP57) e, alla rotatoria successiva, prendere la prima uscita su via Dante Alighieri. Proseguire sulla SP26, seguire le indicazioni per Valdobbiadene/Feltre per imboccare la SR348 e arrivare a Feltre.

Mezzi leggeri (fino a 3,5 tonnellate): Da Primolano, prendere la deviazione più breve verso Arsié (tramite le scale di Primolano, SR50bis) per poi rientrare sulla SS 50 Bis/Var.

La comunicazione del Comune