Arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex

Fermato dai Carabinieri di Pergine

Pergine (Trento) – I Carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio gip del Tribunale di Trento, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di un uomo residente in Valsugana.

La situazione era da tempo attentamente seguita dalla Procura della Repubblica di Trento e dai Carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana. L’ex convivente della donna, originario del Trentino – precisa l’Arma in una nota – è stato arrestato dai militari del principale centro della Valsugana, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Tribunale di Trento in aggravamento della precedente misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, più volte violata dall’uomo che non si rassegnava alla nuova vita intrapresa dalla ex compagna.

Telefonate, ingiurie, pedinamenti, spesso rivolti anche nei confronti della loro figlia. A queste condotte è conseguita dapprima una denuncia per atti persecutori e successivamente l’applicazione del divieto di avvicinamento, provvedimento evidentemente non più sufficiente a tutelare la vittima, al punto di indurre l’Autorità Giudiziaria ad emettere quello più afflittivo della custodia cautelare in carcere. L’arresto risale allo scorso venerdì, quando l’uomo è stato prelevato presso l’abitazione e ristretto presso la Casa Circondariale di Trento.

In breve

A conclusione di una spedita attività di indagine, la Polizia di Stato, a Trento, ha individuato e identificato ieri i due cittadini marocchini resisi responsabile di un furto con destrezza nel sottopasso della stazione ferroviaria la scorsa settimana. Un uomo aveva infatti denunciato di essere stato avvicinato – mentre percorreva il sottopasso della stazione ferroviaria in tarda serata – da due ragazzi stranieri i quali, con una scusa, si erano avvicinati e lo avevano colpito repentinamente al petto, riuscendo nell’occasione a strappargli la collana d’oro che aveva indosso.

Continuano i servizi di controllo ai cantieri sparsi in tutta la giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Bolzano. L’ultimo, con protagonisti due imprenditori di una ditta edile lombarda, è stato effettuato nei giorni scorsi ad Appiano. I Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di uno specifico servizio di controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e della documentazione correlata – precisa l’Arma in una nota – hanno scoperto non situazioni di pericolo, bensì hanno sorpreso due lavoratori di origine extracomunitaria che prestavano la loro manodopera senza averne il titolo.