Arredo urbano: gli errori da evitare in fase di progettazione

L’ arredo urbano rappresenta un vero e proprio asset strategico nella configurazione degli spazi pubblici. Detiene un impatto diretto e significativo sulla funzionalità dei luoghi e la loro identità visiva, e di conseguenza sulla qualità della vita di chi ne usufruisce.

NordEst – Nella fase storica attuale, che si contraddistingue per una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e al benessere della collettività, la progettazione degli elementi che compongono l’arredo urbano richiede parametri sempre più stringenti, in grado di coniugare estetica, accessibilità e uso efficiente delle risorse.

In questo articolo analizziamo quali sono i principi guida a cui è più opportuno attenersi e gli errori da evitare.

Cosa si intende per arredo urbano? Una panoramica concettuale

Ma cosa si intende, esattamente, per arredo urbano? Tale concetto fa riferimento a quegli elementi che vengono posizionati nello spazio pubblico con lo scopo di migliorarne l’uso, l’estetica e la coerenza visiva.

Risulta quindi compreso ciò che viene installato in modo permanente o semi-permanente, come panchine, fioriere, pensiline, cestini, rastrelliere per biciclette, ma anche strutture più complesse come pensiline fotovoltaiche o totem informativi.

L’arredo urbano ottempera diverse funzioni. Si tratta, in particolare, di tre:

Implementa il comfort degli spazi abitativi : agevola le attività quotidiane degli utenti (attesa, riposo, orientamento).

: agevola le attività quotidiane degli utenti (attesa, riposo, orientamento). Contribuisce a un’ottimizzazione dell’estetica : lo fa migliorando l’immagine complessiva del quartiere e quindi della città.

: lo fa migliorando l’immagine complessiva del quartiere e quindi della città. Diventa un fattore determinante a livello comunicativo: veicola messaggi culturali o identitari attraverso forme, materiali e disposizioni.

Una progettazione attenta e accurata – e dunque consapevole – parte dalla conoscenza del contesto urbanistico e sociale, in modo da rispondere a esigenze reali e non imposte dall’alto.

La progettazione nell’arredo urbano: alcune best practices

Vediamo, quindi, quali sono le best practices da adottare in qualsiasi progettazione abbia come focus l’arredo urbano:

Analisi preventiva : tra gli aspetti più interessanti troviamo i flussi pedonali e veicolari, nonché la disposizione degli elementi nei punti di reale utilizzo.

: tra gli aspetti più interessanti troviamo i flussi pedonali e veicolari, nonché la disposizione degli elementi nei punti di reale utilizzo. Attenzione all’accessibilità per tutte le persone : tra i fattori implementati troviamo il conseguimento di percorsi fruibili da tutti, compresi bambini, anziani e persone con disabilità.

: tra i fattori implementati troviamo il conseguimento di percorsi fruibili da tutti, compresi bambini, anziani e persone con disabilità. Integrazione con la mobilità sostenibile : vengono previste componenti come portabiciclette, rastrelliere modulari e stazioni di ricarica elettrica in aree strategiche.

: vengono previste componenti come portabiciclette, rastrelliere modulari e stazioni di ricarica elettrica in aree strategiche. Scelta di materiali durevoli e sostenibili : la scelta risulta orientata verso soluzioni in grado di resistere agli agenti atmosferici e, al contempo, ridurre l’impatto ambientale.

: la scelta risulta orientata verso soluzioni in grado di resistere agli agenti atmosferici e, al contempo, ridurre l’impatto ambientale. Manutenzione facilitata: si preventivano delle strutture facilmente ispezionabili o componibili.

Inoltre, la progettazione deve tenere conto anche dell’effetto microclimatico, specialmente in aree urbane densamente costruite. Tra le soluzioni principi troviamo le pensiline fotovoltaiche e le sedute ombreggianti, le quali contribuiscono a contrastare l’effetto “isola di calore” e migliorare il comfort complessivo.

Gli errori da evitare sempre

E arriviamo quindi al vero focus di questo articolo, ovvero gli errori che occorre sempre evitare. Si tratta di quelli che seguono:

Collocazione inadeguata degli elementi . Errori comuni sono quello di collocare delle panchine in luoghi poco fruibili oppure disporre dei cestini troppo lontani dalle aree di passaggio.

. Errori comuni sono quello di collocare delle panchine in luoghi poco fruibili oppure disporre dei cestini troppo lontani dalle aree di passaggio. Scarsa coerenza visiva tra gli arredi . Un aspetto che ha conseguenze importanti, dal momento che tende a compromettere l’identità del luogo e la sua percezione da parte delle persone.

. Un aspetto che ha conseguenze importanti, dal momento che tende a compromettere l’identità del luogo e la sua percezione da parte delle persone. Mancanza di consultazione con la cittadinanza , con il rischio di introdurre soluzioni inutili o non desiderate.

, con il rischio di introdurre soluzioni inutili o non desiderate. Negligenza nella manutenzione , con un conseguente senso di degrado visivo e percezione di abbandono.

, con un conseguente senso di degrado visivo e percezione di abbandono. Sovraccarico di elementi, che anziché migliorare lo spazio urbano lo rendono caotico e meno fruibile.

Una progettazione efficace si fonda quindi sulla semplicità, sull’equilibrio e su una lettura attenta delle reali dinamiche del territorio. Solo così l’arredo urbano può assolvere pienamente le sue funzioni di rigenerazione urbana e coesione sociale.