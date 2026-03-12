Nascondeva in garage e in cantina un vero e proprio arsenale

Due pistole, due fucili a pompa (uno dei quali con matricola abrasa), un fucile d’assalto kalashnikov (denunciato come demilitarizzato) e circa 200 munizioni di diverso calibro

Trento – Un 46enne straniero residente a Mezzolombardo e già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato per detenzione abusiva di armi comuni da sparo e clandestine, denunciato per ricettazione e quindi portato in carcere a Spini.

Tutto è nato da un normale controllo dei carabinieri, di Trento e Borgo Valsugana, in piana Rotaliana. A Mezzolombardo i militari hanno notato un insolito via vai nei garage di un condominio. I carabinieri hanno deciso di approfondire le verifiche con una perquisizione insieme alle unità cinofile della Guardia di Finanza che ha portato alla scoperta delle armi. Armi che sono risultate rubate in una casa in Val di Non.