Apt SMart in assemblea: via libera al bilancio

Si è tenuta nei giorni scorsi l’Assemblea Ordinaria dei Soci di ApT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi. Alla serata hanno partecipato 46 soci, con 5 deleghe, per un totale di 51 votanti

L’assemblea Apt e in copertina la Primiero Marathon

Primiero (Trento) – Il bilancio 2024 si è chiuso con un utile di 2.217 euro ed è stato approvato all’unanimità dai presenti. Il presidente Antonio Stompanato ha espresso la sua gratitudine a tutti i soci, ai collaboratori e agli ospiti presenti alla serata e si è congratulato con i sindaci e con gli amministratori eletti lo scorso 4 maggio. In apertura di serata il presidente ha evidenziato l’ottima performance degli impianti di risalita, frutto degli ingenti investimenti degli ultimi anni sia a livello di innevamento programmato che di impianti, con l’inaugurazione della nuova cabinovia 10 posti Valcigolera. “Pochi anni fa una stagione avara di precipitazioni nevose come questa avrebbe probabilmente fatto registrare tutt’altri numeri”, ha sottolineato, ricordando come i risultati positivi siano il frutto della proficua collaborazione tra i soci e tutti i partner locali.

Le presenze

A livello di presenze turistiche, l’inverno 2024/2025 ha registrato una lieve flessione. Un calo dovuto principalmente al calendario sfavorevole, che ha accorciato notevolmente la stagione e ha portato alla chiusura anticipata di diverse strutture. I dati raccolti hanno evidenziato comunque ottimi risultati soprattutto nei mesi di dicembre e febbraio, con rispettivamente un +1,5 e un +1% di presenze, trainate in entrambi i periodi da un +20 % delle presenze straniere. “I dati mostrano una sostanziale tenuta rispetto ai numeri record del 2023-24 e prolungano il positivo trend delle stagioni invernali post pandemia”, ha commentato Stompanato, che ha sottolineato come l’inverno si sia rivelato soddisfacente soprattutto dal punto di vista della redditività, con un importante aumento del tasso di occupazione e di ADR (Average Daily Rate) e percentuali di crescita superiori rispetto al benchmark degli altri ambiti trentini di montagna.

Sul fronte degli eventi il presidente Stompanato ha ricordato le numerose manifestazioni organizzate e/o coordinate da ApT durante il 2024. Grande la soddisfazione anche per la buona riuscita del Piolèt d’Or che dopo il successo del 2024 si appresta a tornare a San Martino di Castrozza dal 9 al 12 dicembre 2025. Tra i temi cruciali, quello della riqualificazione del Passo Rolle, dove, anche in vista del nuovo collegamento, sono previsti vari interventi, come la creazione di un sentiero invernale per pedoni e ciaspole per Capanna Cervino e Baita Segantini, la predisposizione di nuovi allestimenti informativi, nonché la messa in sicurezza dei sentieri che portano al Cristo Pensante. Iniziative coordinate da ApT e concretizzate attraverso l’Agenzia Territoriale d’Area.

Durante la serata è stato posto l’accento anche sulla sostenibilità e sull’importanza di proseguire sui binari di uno sviluppo turistico consapevole. “Dobbiamo mantenere alta la qualità dei nostri servizi per venire incontro ai turisti, sempre più esigenti, e innalzare il target qualitativo dei nostri ospiti. Ciò contribuisce a valorizzare le presenze ma anche ad aumentare la redditività delle nostre aziende”, ha concluso il presidente.

La parola è poi passata al direttore Manuel Corso, che ha illustrato l’attività operativa relativa al 2024 e riepilogato le varie iniziative messe in campo da ApT per valorizzare il territorio in tutte le sue sfaccettature. Nel suo intervento il direttore ha sottolineato l’importanza di un’attenta analisi dei dati, sia quelli alberghieri, forniti dalle piattaforme digitali messe a disposizione dei soci da ApT in collaborazione con Trentino Marketing, sia quelli relativi alla mobilità, finalmente disponibili grazie ad un progetto di monitoraggio dei flussi d’auto avviato negli ultimi due anni su specifiche aree (Val Canali) in collaborazione con l’Agenzia Territoriale d’Area (ATA Dolomiti).

Il direttore ha evidenziato anche il processo di crescita che l’azienda ha saputo mettere in campo negli ultimi anni, a partire dalla riforma del turismo del 2020 che ha determinato dei cambiamenti sostanziali che la governance di ApT ha saputo affrontare con determinazione e lungimiranza al fine di gestire in modo adeguato le relative implicazioni operative; i numeri dimostrano una crescita progressiva dei flussi turistici annuali, con conseguente aumento nella raccolta della tassa di soggiorno sul territorio, ma anche del volume di bilancio aziendale, grazie soprattutto alla raccolta di maggiori risorse private derivanti da progetti o incarichi specifici, senza ricorrere ad ulteriori aumenti delle quote dei soci.

Ampio spazio è stato dato anche al Primiero Slow Tour, il nuovo trekking da rifugio a rifugio a mezza quota realizzato da ApT grazie alla preziosa collaborazione delle amministrazioni e della SAT, che si è occupata della sistemazione dei sentieri e della tabellazione degli stessi. Dopo una prima fase di test avviata l’anno scorso, da alcune settimane il Primiero Slow Tour è entrato a regime e risulta ufficialmente tra le proposte prenotabili attraverso i canali ApT, a fianco di pacchetti già consolidati e molto apprezzati sia in Italia che all’estero, come le proposte Dolomiti Palaronda nelle versioni Trek e Ferrata.

I cantieri aperti

Nella parte finale della serata aperta agli interventi dei presenti ha preso la parola anche l’assessore del Comune di Primiero San Martino di Castrozza Giacobbe Zortea, che ha colto l’occasione per dare un aggiornamento puntuale sui numerosi lavori posti in essere in questo periodo dall’amministrazione di Primiero San Martino di Castrozza, tra cui gli interventi per l’ammodernamento dell’acquedotto, finanziati con i fondi del PNRR, e l’avvio dei primi cantieri legati alla realizzazione del collegamento San Martino-Rolle, un’opera attesa da tempo da tutto il territorio. La richiesta dell’assessore agli operatori è stata quella di veicolare una corretta comunicazione ai propri ospiti, in modo da sensibilizzarli e ridurre al massimo i possibili disagi.

In breve

Cordella resta presidente. Al termine dell’Assemblea annuale della Strada dei Formaggi delle Dolomiti, svoltasi presso il Centro Visitatori del Parco Naturale di Paneveggio, il neo eletto Comitato di Gestione ha confermato alla guida dell’associazione Pierantonio Cordella, albergatore di Primiero. “L’intenzione – ha dichiarato Cordella – è di

guardare avanti senza dimenticare ciò che è stato seminato e raccolto in questi vent’anni di attività. La Strada è oggi una realtà matura, ma ancora piena di potenziale da esprimere, capace di farsi portavoce dei bisogni del territorio e dei suoi operatori”.