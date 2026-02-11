Taglio del nastro alla presenza delle autorità, di Mano Amica e di molti altri rappresentanti locali

Dopo la tappa estiva, la Mostra su De Gasperi, ritorna anche a Primiero. Non solo presso l’Apsp del Vanoi, ma anche a palazzo Scopoli, sarà possibile rivivere la vita del grande politico trentino

Canal San Bovo (Trento) – L’Apsp Valle del Vanoi si rinnova con altri importanti servizi, inaugurati martedì pomeriggio alla presenza del presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, delle consigliere provinciali Stefania Segnana e Antonella Brunet, del sindaco di Canal San Bovo e presidente della Comunità di Primiero, Bortolo Rattin, della presidente della Casa, Lucia Zanettin e della direttrice Cinzia Zortea, del dottor Alberto Crestani (Apss), dei rappresentanti di Mano Amica Feltre con amministratori e rappresentanti degli ospiti di ieri e di oggi.

Taglio del nastro in particolare per il Giardino Alzheimer, per la Stanza del sollievo e per lo Spazio “Girasoli” dedicato alle problematiche di demenza. Si tratta di aree di grande importanza per gli ospiti e per l’intero territorio, realizzate in sinergia con la Provincia. Durante il pomeriggio, è stata presentata inoltre una parte della Mostra “Alcide De Gasperi – Album di casa” (la seconda parte è allestita a Primiero ndr) che racconta la storia del grande statista trentino, ma anche il murales dal titolo “L’Albero dell’amicizia” che restituisce con semplicità e forza il senso della vicinanza e dei legami.

Mano Amica e la nuova “Stanza del Sollievo”

La nuova Stanza del Sollievo di Canal San Bovo, è uno spazio dedicato ad accompagnare con dignità e umanità le persone nel fine vita e a garantire un adeguato accesso alle cure palliative, offrendo al tempo stesso agli ospiti la vicinanza autonoma e il conforto dei familiari. La struttura, gestita dall’Apsp “Valle del Vanoi”, ha potuto realizzare questo importante progetto anche grazie al significativo contributo dell’associazione feltrina Mano Amica, che ha sostenuto l’iniziativa con una donazione di 10.000 euro e con un corso di formazione specifica per il personale. Da anni Mano Amica è impegnata sul territorio feltrino, bellunese e del Primiero nella promozione e nella diffusione delle stanze del sollievo, luoghi pensati per rendere più accogliente e rispettoso un momento particolarmente delicato della vita, sia per gli ospiti delle case di riposo sia per i loro cari. La nuova stanza è stata progettata per garantire un ambiente riservato, confortevole e adeguatamente attrezzato, in cui la persona possa essere accompagnata con professionalità e sensibilità, nel rispetto dei suoi bisogni clinici, psicologici e relazionali.

«Siamo profondamente soddisfatti per la realizzazione di questo nuovo progetto – dichiara la presidente di Mano Amica, Lorella Benvegnù – che si inserisce in un lungo percorso che ci vede impegnati a dialogare con enti, amministrazioni e realtà associative per promuovere la nascita di analoghe strutture presso altre case di riposo del territorio. La stanza del sollievo rappresenta un segno concreto di attenzione verso la persona e la sua dignità, soprattutto nei momenti più fragili». Benvegnù ha inoltre sottolineato l’importanza di diffondere una corretta cultura delle cure palliative: «Le cure palliative non sono esclusivo appannaggio dei malati terminali. Devono diventare sempre più un momento di sollievo e di sostegno per i malati oncologici e non, e per le loro famiglie. Questo vale in particolare per gli anziani, sia quelli assistiti nelle proprie abitazioni sia quelli accolti nelle case di riposo. Parlare di cure palliative significa parlare di qualità della vita, di accompagnamento, di ascolto e di umanità».

La Mostra su De Gasperi ritorna anche a Primiero