Mano Amica e “Stanze di residenzialità palliativa” nelle Rsa

L’Associazione Mano Amica di Feltre da diversi anni è sensibile alla tematica del fine vita ed è vicina in modo concreto anche alle comunità di Primiero e Vanoi oltre che al vicino Feltrino

NordEst – Nei giorni scorsi è stato firmato l’accordo con l’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” di Canal San Bovo e con l’APSP “San Giuseppe” di Primiero per l’attivazione in ciascuna di esse – entro il 30 settembre 2025 – di una “Stanza” con accesso autonomo dall’esterno, organizzata con i criteri strutturali dell’hospice con bagno autonomo, angolo cucina e arredi per ospitare anche un familiare . E’ stata presa visione dei locali in via di predisposizione e, contestualmente alla firma dell’accordo, il presidente di Mano Amica ha consegnato a ciascuno dei due Presidenti delle A.P.S.P. un assegno di 10.000 euro quale riconoscimento per l’impegno realizzativo, a copertura parziale delle spese sostenute. Apprezzamento è stato espresso per la sensibilità dimostrata dalla presidenza della Comunità del Primiero che ha concesso a Mano Amica un contributo di 5.000 euro, somma che andrà ad aggiungersi a quanto già erogato.

Rimane inteso , si legge nell’accordo, che le APSP si impegnano altresì a mantenere e implementare un programma di formazione del proprio personale con obiettivi di miglioramento per l’estensione delle cure palliative a favore dei pazienti che ne abbiano necessità, nonché, nell’offerta dei servizi, a promuovere buone pratiche rispondenti alla finalità di cura e assistenza, all’interno della propria organizzazione. All’incontro che si è tenuto presso l’A.P.S.P. di Canal San Bovo erano presenti il Sindaco del Comune di Canal San Bovo Bortolo Rattin e il Vicesindaco del Comune di Primiero-San Martino di Castrozza Mariangela Zanetel, il Presidente e il Direttore della APSP “Valle del Vanoi” (Lucia Zanettin e Cinzia Zortea), e della APSP “San Giuseppe” di Primiero (Daniela Scalet e Federica Taufer), il Direttore Sanitario e il Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda di Trento, Giuliano Mariotti e Gino Gobber, il Direttore di Distretto Alberto Crestani, oltre ai rappresentanti di Mano Amica : Paolo Biacoli, Giampietro Luisetto, Maurizio Ceschin, Luisa Troncon e Albino Ventimiglia.

Accreditamento Provincia di Trento

Un’altra notizia importante riguarda l’APSP “Valle del Vanoi” . L’accordo siglato con Mano Amica prevede che entro il 31 dicembre 2025 possa concludersi l’iter di accreditamento da parte della Provincia di Trento che consenta l’accesso alla “Stanza di residenzialità Palliativa” direttamente a tutte le persone della Comunità del Primiero che necessitino di Cure Palliative, anche se se non già ospiti della RSA. E’ questa una innovazione importante che, soprattutto nelle aree di montagna, consente di arricchire i nodi delle Reti di Cure Palliative con una presenza più capillare nel territorio . Mano Amica auspica che questa sperimentazione possa avere un seguito anche in Regione Veneto , riconoscendo la stessa possibilità anche alle RSA delle aree montane che abbiano i requisiti strutturali e organizzativi per accogliere direttamente dal Territorio persone con patologie gravi ed irreversibili che necessitino di Cure Palliative.

Nuova candidata per il Consiglio di Mano Amica

Nel corso dell’incontro è stata presentata la nuova candidata per il Consiglio Direttivo di Mano Amica che sarà rinnovato nel corso dell’assemblea dei soci convocata per il 6 maggio alle ore 17.30 presso la Birreria Pedavena. Anna Maria Pradel sostituirà Nadia Fontan che sta concludendo i tre mandati triennali e, a norma dello Statuto di Mano Amica, non si potrà ricandidare. Di professione insegnante e dirigente scolastico presso la Scuola Media di Cesiomaggiore, Anna Maria Pradel ha da poco lasciato la Scuola e ha accettato di entrare nella “squadra” di Mano Amica , come candidata in rappresentanza della Comunità del Primiero e del Vanoi. Paolo Biacoli ha ringraziato pubblicamente Nadia Fontan per l’aiuto generoso offerto nei nove anni di attività con Mano Amica e anche Teresa Gobber, vero baluardo per tutte le attività di Volontariato nella Comunità del Primiero, oltre a dare il benvenuto alla nuova Volontaria Anna Maria, ringraziandola per la disponibilità offerta.