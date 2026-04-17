Calendario scolastico, prima campanella il 10 settembre

Nelle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, nonché nelle istituzioni formative le lezioni avranno inizio giovedì 10 settembre 2026 e si concluderanno martedì 8 giugno 2027, mentre per le scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate a calendario ordinario le attività didattiche inizieranno giovedì 3 settembre 2026 e termineranno venerdì 30 luglio 2027

Trento – La Giunta provinciale ha approvato, su proposta dell’assessore all’istruzione Francesca Gerosa, il calendario scolastico del prossimo anno 2026/2027. Nelle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, nonché nelle istituzioni formative le lezioni avranno inizio giovedì 10 settembre 2026 e si concluderanno martedì 10 giugno 2027, mentre per le scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate a calendario ordinario le attività didattiche inizieranno giovedì 3 settembre 2026 e termineranno venerdì 30 luglio 2027. Calendario delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie.

L’inizio delle lezioni è stato fissato per giovedì 10 settembre 2026. Le lezioni termineranno martedì 8 giugno 2027. Per le scuole dell’infanzia a calendario ordinario le attività didattiche iniziano giovedì 3 settembre 2026 e terminano venerdì 30 luglio 2027. Il servizio sarà svolto per 11 mesi di attività, prevedendo, tuttavia, che la frequenza dell’undicesimo mese nel 2027 sia confermata dalle famiglie a gennaio 2027. Per le scuole dell’infanzia a calendario turistico le attività didattiche iniziano lunedì 5 ottobre 2026 e terminano martedì 31 agosto 2027. Nelle scuole dell’infanzia a calendario speciale, le attività didattiche iniziano giovedì 17 settembre 2026 e terminano venerdì 13 agosto 2027. Le istituzioni scolastiche o formative, su richiesta di chi esercita la responsabilità genitoriale, ovvero dello studente e della studentessa se maggiorenne, hanno cura di riconoscere le festività religiose previste dalle diverse confessioni.