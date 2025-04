Cattoni, ‘ci prepariamo alla gara per la nuova concessione’

Il Cda di Autostrada del Brennero ha approvato il bilancio 2024. I ricavi da vendite si attestano a 405,5 milioni di euro, con un utile netto di 97,92 milioni, in aumento del 22,35% rispetto all’anno precedente

NordEst – “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti – ha dichiarato l’amministratore delegato, Diego Cattoni – Abbiamo chiuso il 2024 in maniera positiva, proseguendo un trend di crescita e miglioramento continuo di tutti i principali indicatori. Registriamo nuovi miglioramenti non solo sul fronte dell’utile netto, ma anche sulla gestione finanziaria. Forti di questi risultati, ci prepariamo con determinazione alla gara per la nuova concessione”. I chilometri percorsi sulla tratta Brennero-Modena nel corso dell’anno sono stati 5,28 miliardi, con una media giornaliera di quasi 46.000 veicoli, in crescita dell’1,2%. Il valore della produzione ha raggiunto i 424,2 milioni. Positivi anche i risultati dell’area finanziaria, con 35,68 milioni di euro di ricavi (più 12,13%), e quelli delle aree di servizio, con 23,1 milioni (più 6,03%).

Sul piano degli investimenti e delle manutenzioni, la società ha destinato 125,2 milioni di euro nel 2024. Di questi, 74,6 milioni sono andati alla manutenzione, in particolare per il rifacimento del manto stradale (26,9 milioni), opere d’arte (11,6 milioni), segnaletica e barriere (7,7 milioni) e impianti (7,5 milioni). Gli investimenti hanno totalizzato 50,6 milioni, con il 75% dedicato all’innovazione gestionale. Tra le opere realizzate figurano il ponte per la nuova stazione di Ala Avio e quattro nuovi centri di distribuzione di idrogeno verde. Il tasso di incidentalità globale si è mantenuto su livelli inferiori alla media nazionale, attestandosi a 15,97 contro il 27 del dato italiano disponibile per il 2023. Negli ultimi dieci anni il Tig è calato del 15,9%, mentre rispetto alla fine degli anni Novanta la riduzione è del 67,2%. Dal punto di vista istituzionale, la pubblicazione del bando per la nuova concessione cinquantennale rappresenta uno dei momenti più rilevanti dell’anno. Secondo quanto riferito dalla società, il bando integra la proposta spontanea di finanza di progetto avanzata da Autobrennero e accolta dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.