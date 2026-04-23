Apertura gratuita per tutte le sedi delle Gallerie d’Italia il 25 aprile

Visitabili le collezioni permanenti e le mostre in corso

NordEst – Il 25 aprile, festa della Liberazione, tutte e quattro le sedi delle Gallerie d’Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza saranno aperte con ingresso gratuito con la possibilità di visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso. A Milano è aperta la mostra fotografica ‘La strada per Cortina, Giochi Olimpici Invernali 1956’ a cura di Aldo Grasso, che valorizza i servizi fotografici prodotti dall’Agenzia Publifoto in occasione delle prime Olimpiadi invernali ospitate in Italia, a Cortina d’Ampezzo nel 1956.

Alle Gallerie d’Italia di Napoli è in corso ‘Vortici. Alexi Worth in dialogo con la ceramica antica’, che mette in relazione le ceramiche attiche e magnogreche della Collezione Intesa Sanpaolo con le opere dell’artista americano. A Torino sono due le mostre in corso: ‘Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno’ che presenta per la prima volta l’intero ciclo fotografico avviato nel 2020, con immagini realizzate in diverse aree del mondo segnate dalla crisi climatica e ‘Diana Markosian. Replaced’ esplora temi intimi e universali legati alla perdita, alla memoria e all’identità, attraverso un progetto visivo fortemente autobiografico.

A Vicenza prosegue ‘Ceramiche e nuvole. Cosa le antiche ceramiche greche raccontano di noi’, curata dall’Associazione Illustri e prorogata fino al 7 giugno: un progetto scientifico-didattico dedicato alla valorizzazione della collezione di ceramiche attiche e magnogreche di Intesa Sanpaolo.