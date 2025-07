Aperti i bandi di sviluppo rurale del GAL Trentino Orientale

Il GAL Trentino Orientale ha pubblicato i primi 4 bandi dedicati ai beneficiari dei territori della Valsugana e Tesino, Alta Valsugana e Bersntol, Altipiani Cimbri e Primiero Vanoi

Borgo Valsugana (Trento) – Il Gruppo di Azione Locale Trentino Orientale ha pubblicato i bandi per incentivare gli investimenti produttivi per promuovere la competitività e la diversificazione nelle imprese agricole. Per l’Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” – con scadenza 30 settembre 2025 – l’importo messo a bando è pari a Euro 1.500.000,00. Per l’Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” – con scadenza 30 settembre 2025 – l’importo messo a bando è pari a Euro 700.000,00.

Aperti anche due bandi, destinati agli Enti pubblici e territoriali per gli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali – infrastrutture turistiche e per gli investimenti non produttivi nelle aree rurali. Per l’Intervento SRD07 “Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali – infrastrutture turistiche” – con scadenza 27 novembre 2025 – l’importo messo a bando è pari a Euro 2.100.000,00. Per l’Intervento SRD09 “Investimenti non produttivi nelle aree rurali” – con scadenza 27 novembre 2025 – l’importo messo a bando è pari a Euro 1.500.000,00.

Per scoprire tutte le opportunità di finanziamento, il GAL organizza per gli interventi SRD01 e SRD03 un ciclo di incontri territoriali, come riportato nella locandina allegata. Mentre, per gli Interventi SRD07 e SRD09 sono organizzati due incontri in modalità on line nei giorni di giovedì 10 e martedì 15 luglio 2025 alle ore 10.30, ai quali è possibile iscriversi cliccando qui . Per maggiori informazion:i visita il sito del GAL Trentino Orientale.

Sportelli GAL

Il GAL ha attivato anche degli SPORTELLI DECENTRATI presso le sedi delle Comunità di Valle/Comuni del proprio ambito territoriale:

Comunità di Primiero (Via Roma, 19 Primiero San Martino Castrozza – Tonadico)

(Via Roma, 19 Primiero San Martino Castrozza – Tonadico) solo su appuntamento il lunedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (Fraz. Gionghi, 107 Lavarone)

(Fraz. Gionghi, 107 Lavarone) solo su appuntamento il martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Comunità Alta Valsugana e Bersntol (Piazza Gavazzi, 4 Pergine)

(Piazza Gavazzi, 4 Pergine) solo su appuntamento il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Comunità di Cembra (P.zza S. Rocco, 9 Cembra)

(P.zza S. Rocco, 9 Cembra) solo su appuntamento il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Comune di Trambileno (Fraz. Moscheri, 8 Trambileno)

(Fraz. Moscheri, 8 Trambileno) solo su appuntamento il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

E’ stato inoltre attivato uno SPORTELLO SERALE presso la sede:

Sede GAL Trentino Orientale (Corso Ausugum, 82)

(Corso Ausugum, 82) solo su appuntamento il lunedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00

