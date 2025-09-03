“Ti presento l’opera”: l’appuntamento mercoledì 10 settembre al Castello del Buonconsiglio

Mercoledì 10 settembre ad ore 18 Francesca Jurman svelerà l’affascinante storia che si cela dietro il dipinto “Giunone” di Giampietrino, ma si parlerà anche di bellezza con Nicole Magagnotti

Giampietrino, Giunone, Castello del Buonconsiglio [ Castello del Buonconsiglio, Emanuele Tonoli gardaphoto s.r.l. ]

Trento – Protagonista dell’iniziativa “Ti presento l’opera”, prevista mercoledì 10 settembre alle 18, è il dipinto di Giovanni Pietro Rizzoli detto il Giampietrino, allievo di Leonardo da Vinci, raffigurante la dea Giunone. Francesca Jurman, responsabile dei Servizi Educativi del museo, spiegherà la genesi del quadro realizzato dopo il 1526

La dea dell’Olimpo, divinità del matrimonio e del parto, è raffigurata nuda mentre accarezza un pavone mentre ostenta una magnifica ruota. Come sempre il tema sarà attualizzato grazie alla presenza di Nicole Magagnotti, consulente d’immagine e influencer trentina, saranno analizzati i dettagli stilistici e le armonie cromatiche del dipinto, ponendo particolare attenzione alle suggestioni che emergono dall’incontro tra arte antica e visioni contemporanee.

La serata si concluderà con l’aperitivo nei giardini del castello. Per il pubblico dei sordi sarà possibile fruire dell’iniziativa grazie alla presenza di un interprete LIS (previa comunicazione scrivendo a info@buonconsiglio.it o telefonando allo 0461/492888). Posti limitati. Tariffa di partecipazione 8,00 euro (compreso aperitivo) gratuito per i possessori della Membership card Oltre e Oltreplus. Il biglietto è acquistabile online o presso il servizio cassa del museo con orario 10.00-17.30.