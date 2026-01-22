E’ accaduto giovedì mattina a Latisana (Udine), indagini dei carabinieri

La tragedia familiare si è consumata a Latisana, dove un uomo di 80 anni avrebbe ucciso la moglie 78enne per poi togliersi la vita. Un dramma che ha tutti i contorni di un femminicidio-suicidio, avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia

NordEst – L’allarme è scattato nel corso della giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, quando sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Per entrambi, i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso. Le vittime sono Luigi Codotto detto Gigi e la moglie Luigia Rossi. Le indagini sono condotte dai carabinieri che, coordinati dalla Procura di Udine, stanno cercando di delineare i contorni del femminicidio. Non sono al momento noti altri particolari sulla vicenda.

Sgomento e incredulità tra i residenti della zona, dove la notizia si è diffusa rapidamente. Una comunità sotto choc per un dramma che riporta drammaticamente l’attenzione sul tema della violenza di genere e delle tragedie consumate tra le mura di casa. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi dalle indagini, che dovranno fare piena luce su una vicenda. Il servizio TGR FVG.

A trovare i corpi è stata una vicina di casa allertata dalla sorella dell’uomo, preoccupata perché lui non rispondeva al telefono. La coppia ha tre figli, due femmine che vivono una a Treviso e l’altra all’estero, e un maschio che abita al piano inferiore della casetta ma che in questi giorni non c’era perché ricoverato all’ospedale. Non sono noti i motivi che possano aver spinto Luigi Codotto a uccidere la moglie. L’uomo avrebbe lasciato un biglietto d’addio. A monte tuttavia non ci sono denunce per violenze, né notizie di litigi, né interventi dei servizi sociali.