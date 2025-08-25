Trovato morto anziano scomparso a Velturno, in Alto Adige

Rodolfo Cauvin, 83 anni, era stato visto l’ultima volta in mattinata. Le ricerche iniziate dopo che non era tornato a casa la sera

Bolzano – E’ stato trovato morto in un campo nei pressi di Velturno, in Alto Adige, un 82enne del posto. Una vicina aveva dato l’allarme ieri in serata, quando l’uomo non ha fatto ritorno a casa. Era stato visto l’ultima volta in mattinata nella frazione di Caerna. Alle ricerche hanno partecipato i Vigili del fuoco volontari della zona e il Soccorso alpino di Bressanone, in tutto un centinaio di uomini. Verso le 23 il corpo senza vita è stato ritrovato in un campo nei pressi di Caerna. Il medico di emergenza ha potuto solo constatarne il decesso. Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri di Chiusa.