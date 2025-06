Vano l’intervento dell’elisoccorso con l’equipe medica

La vittima un uomo di 80 anni, Livio Zucal, che era scomparso da lunedì sera alle 20. Decine di vigili del fuoco impegnati nelle ricerche nella notte con carabinieri, soccorso alpino e guardia di finanza

Romeno (Trento) – E’ stato ritrovato martedì mattina in una zona impervia, l’anziano di 80 anni scomparso nella zona di Romeno in Val di Non. La vittima è un uomo di 80 anni, Livio Zucal, che era scomparso da lunedì sera intorno in Alta Val di Non. A dare l’allarme, sono stati i famigliari che hanno allertato i soccorsi.

Decine di vigili del fuoco (almeno 9 corpi volontari della zona) con il supporto anche della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e del soccorso alpino sono stati impegnati nelle ricerche. Hanno setacciato un’aerea vasta, da Romeno al lago di Santa Giustina, per localizzare l’uomo che si era allontanato in auto, poi impossibilitato a proseguire. Il corpo è stato recuperato in località Pradiei di Romeno.

L’ottantenne era riverso a terra, a pochi metri dal mezzo, colto con ogni probabilità da un malore. Due operatori della Stazione Alta Val di Non si sono subito recati sul posto via terra, assieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco di Romeno, mentre anche l’equipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso presenti a bordo dell’elicottero venivano sbarcati nei pressi dell’uomo, del quale tuttavia non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Zucal, era un allevatore e attivo all’interno del caseificio sociale, molto noto in zona, lascia due figli.