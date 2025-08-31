Al via dal primo settembre il nuovo anno scolastico: tutte le date

Unione consumatori, penne +24% libri +14% dal 2021. Novità di quest’anno i due giorni “bonus” per le Olimpiadi: le scuole dei territori in cui si svolgeranno le gare potranno decidere di usarli per prolungare la sospensione già prevista per tutti tra il 16 e il 18 febbraio

NordEst – Da lunedì 1 settembre inizia ufficialmente l’anno scolastico per 7 milioni di studenti e 1 milione tra il personale scolastico anche se le lezioni vere e proprie prenderanno l’avvio dall’8 settembre – le prime lezioni si svolgeranno nella provincia autonoma di Bolzano – via via poi due giorni dopo nella provincia autonoma di Trento, in Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta; l’11 settembre toccherà rientrare tra i banchi agli studenti e docenti del Friuli Venezia‑Giulia; il 12 settembre a quelli della Lombardia.

La maggior parte delle giunte regionali hanno invece deciso che la scuola prenderà il via lunedì 15 settembre: hanno fissato questa data Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Gli ultimi a rientrare in classe, il 16 settembre, saranno gli alunni e insegnanti di Puglia e Calabria. Il ministero dell’Istruzione assicura che entro settembre di quest’anno 41.901 nuovi docenti entreranno in ruolo, pari al 76,8% dei posti disponibili a livello nazionale, il 30% in più rispetto allo scorso anno (erano il 47,6%). Dopo le immissioni in ruolo su posto comune la copertura dell’organico è pari al 97,3%, rispetto al 94% dell’anno scolastico 2024/2025. Un’attenzione particolare è riservata al sostegno: i docenti assunti sono 7.820, per un totale di circa 121.879 insegnanti di ruolo e una copertura di organico al 95,2% (erano l’89% prima di queste nuove assunzioni).

Secondo l’Unione nazionale dei consumatori i prezzi di libri e corredo scolastico hanno subito una impennata dal 2021: penne +24,2%, quaderni +20,3%, libri +14,4%. “E’ impensabile pensare di tonare in classe con quasi 40 gradi in aula: non ci sono le condizioni di salute e sicurezza per 7 milioni di studenti e quasi un milione di docenti”, sostiene invece il sindacato Anief, che chiede un cambiamento del calendario scolastico.

La situazione in Trentino

Da martedì 2 settembre riaprono in Trentino le scuole d’infanzia. Per tutti gli altri 67mila studenti, le lezioni riprenderanno mercoledì 10 settembre: 15mila quelli che inizieranno un nuovo ciclo di istruzione, tra elementari, medie e superiori. La scuola terminerà il 10 giugno 2026, a fine mese invece per le materne, con l’ormai collaudata opzione di confermare la frequenza anche a luglio. Le pause più lunghe quelle per le vacanze di Natale, dal 22 dicembre al 6 gennaio e di Pasqua, dal 2 all’8 aprile. Novità di quest’anno i due giorni “bonus” per le Olimpiadi: le scuole dei territori in cui si svolgeranno le gare potranno decidere di usarli per prolungare la sospensione già prevista per tutti tra il 16 e il 18 febbraio. Da martedì 2 settembre i precari già inseriti nelle graduatorie potranno indicare online le proprie preferenze. Sono oltre 1800 i posti da assegnare ai supplenti.

Le novità in Veneto

Come anticipato, gli studenti veneti torneranno in classe il 10 settembre insieme ai “colleghi” di Trento. Per quest’anno una delle novità normative più rilevanti riguarda il divieto di utilizzo dei cellulari durante le lezioni, lo stop esteso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito anche alle scuole superiori. Altra novità riguarda la modifica del voto in condotta, che torna ad essere espresso in decimi, anche nella scuola secondaria di primo grado e farà media con le altre discipline. Nel frattempo la Regione Veneto ha stanziato quasi sei milioni di euro per le famiglie alle prese con le spese scolastiche. E’ il ‘Buono libri e contenuti didattici alternativi’ per l’anno scolastico 2025-2026. Per accedere al Buono lo studente, oltre ad essere residente in Veneto, deve appartenere a un nucleo familiare con Isee pari o inferiore a 10.632,94 euro (fascia 1) o da 10.632,95 a 15.748,78 euro (fascia 2). Rispettivamente, le somme vanno dai 200 ai 150 euro. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entrando nell’area riservata del sito, approntato dalla Regione, a partire dal 17 settembre prossimo.