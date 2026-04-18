Anno scolastico 2026-2027 in Veneto, si parte il 10 settembre fino al 12 giugno

Giunta approva il calendario, in tutto 206 giorni di lezione

NordEst – Il nuovo anno scolastico 2026-2027 per gli studenti delle scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo d’istruzione del Veneto inizierà giovedì 10 settembre. Il termine delle lezioni è fissato il 12 giugno per le scuole primarie, medie e superiori, il 30 giugno per le scuole dell’infanzia. Lo ha deciso la Giunta regionale, come rende noto il presidente Alberto Stefani. Le lezioni saranno sospese da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre 2026 (tutti i Santi); lunedì 7 dicembre (ponte dell’Immacolata); da giovedì 24 dicembre 2026 a martedì 5 gennaio 2027 (vacanze natalizie); dal lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio 2027 (Carnevale e Mercoledì delle Ceneri); da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027 (vacanze pasquali); da giovedì 29 aprile a venerdì 30 aprile 2027 (Festa del Lavoro); da lunedì 31 maggio a martedì primo giugno 2027 (ponte festa nazionale della Repubblica). Queste giornate si aggiungono alle festività obbligatorie.

I giorni complessivi di lezione, tolti i giorni di festività nazionale e di sospensione delle attività didattiche, risultano 206 per le primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado; 222 per le scuole dell’infanzia. A queste giornate andrà sottratta anche la festa del Santo Patrono nel caso in cui ricada in un giorno coincidente con le lezioni. Le istituzioni scolastiche potranno procedere ad eventuali adattamenti del calendario scolastico per tre giorni annuali, valutando il recupero dei giorni di lezioni non effettuate. Anche per il nuovo anno scolastico, inoltre, la Giunta regionale ha approvato la programmazione delle “Giornate dello Sport” l’11, 12 e 13 febbraio 2027, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale e del Mercoledì delle Ceneri. Questa iniziativa, sostenuta dalla Regione del Veneto, consente a tutte le scuole di programmare, nell’ambito della propria autonomia, eventi volti a valorizzare l’importanza dell’attività sportiva. Il 22 marzo potrà essere dedicato ad approfondire i temi legati all’educazione alla legalità, considerato che la giornata del 21 marzo, cadrà di domenica.

In breve

Calendario scolastico 2026-2027

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