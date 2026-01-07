Gennaio, tempo di iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2026/2027

Domande online dal 13 gennaio al 16 febbraio 2026 per l’istruzione e formazione professionale. Per le scuole d’infanzia dal 19 gennaio al 2 febbraio 2026

Trento – Per i percorsi di istruzione dalle primarie alle superiori e la formazione professionale le domande potranno essere presentate nel periodo compreso tra martedì 13 gennaio e lunedì 16 febbraio 2026, attraverso l’accesso al portale https://www.vivoscuola.it/iscrizioni mediante SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) e CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi).

Per le scuole d’infanzia, sempre con riferimento all’anno scolastico 2026/2027, le iscrizioni saranno aperte da lunedì 19 gennaio a lunedì 2 febbraio 2026. Hanno diritto all’iscrizione i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento, che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2027. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica mediante l’accesso al portale https://vivoscuola.it/iscrizioni. Negli stessi termini saranno aperte le pre-iscrizioni per i bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° febbraio e il 31 marzo 2027 presso la scuola dell’infanzia dell’area d’utenza.

Per coloro che necessitano di supporto nell’iscrizione online è possibile rivolgersi agli sportelli provinciali periferici e rimangono comunque a disposizione i circoli di coordinamento delle scuole dell’infanzia.

Qui maggiori dettagli anche su servizio mensa e prolungamento di orario.

