Con la finanziaria regionale, compensi e gettoni cresceranno fino al 20%. Spesa di 19 milioni di euro in Trentino e 21 in Alto Adige

Scattano i nuovi aumenti per gli amministratori del Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Via libera con l’ultima finanziaria regionale, dal primo gennaio 2026 ad aumenti fino al al 20% per le indennità di sindaci e amministratori comunali, con il tetto di spesa che raggiunge i 19 milioni di euro per i 166 Comuni del Trentino e i 21 per i 116 dell’Alto Adige. Una misura pensata in primis a sostegno di chi opera nei Comuni più piccoli, sui quali sono concentrati gli incrementi percentuali maggiori.

Nei capoluoghi previsto un compenso forfettario per i consiglieri che a Trento sarà di 1.200 euro lordi, elevato a 1.400 per i capigruppo. Compenso che sarà decurtato per ogni assenza in consiglio o in commissione.