Anno accademico, il Presidente Mattarella a Trento l’11 febbraio

Lo stesso giorno la Biblioteca universitaria verrà intitolata a Alcide Degasperi

Trento – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Trento tra pochi giorni, l’11 febbraio, in occasione dell’Inaugurazione Anno accademico e dell’intitolazione della Biblioteca universitaria centrale ad Alcide De Gasperi. La cerimonia, ha chiarito il Commissariato del Governo di Trento, si svolgerà prima nella Bic, in via Adalberto Libera 3, alle 11.00 e poi all’Itas Forum, distante pochi numeri civici. Il Capo dello Stato era stato in Trentino anche lo scorso luglio per il centenario di Maria Dolens, la Campana dei caduti di Rovereto.