Gli interventi saranno eseguiti tra le 21:00 e le 6:00, per limitare al minimo i disagi alla circolazione

Nella notte tra mercoledì 12 e giovedí 13 novembre, Anas – informa una nota – eseguirà le prove di carico statiche sul ponte del Canale Enel, lungo la strada statale 47 “Valsugana”, nel territorio comunale Cismon del Grappa (Vicenza). Previsti disagi temporanei verso Trento

NordEst – L’attività, finalizzata alla verifica della sicurezza strutturale, in accordo al vigente D.M. n. 204 del 01/07/2022 e s.m.i., comporterà la chiusura temporanea al traffico del tratto compreso tra il km 63+567 e il km 65+890 della carreggiata in direzione Trento. Gli interventi saranno eseguiti in orario notturno, tra le 21:00 e le 6:00, per limitare al minimo i disagi alla circolazione, concentrando in una finestra operativa ridotta le attività di maggiore complessità tecnica e logistica.

Durante le lavorazioni, sarà attivato un piano di deviazione temporanea del traffico: