Gli interventi saranno eseguiti tra le 21:00 e le 6:00, per limitare al minimo i disagi alla circolazione
Nella notte tra mercoledì 12 e giovedí 13 novembre, Anas – informa una nota – eseguirà le prove di carico statiche sul ponte del Canale Enel, lungo la strada statale 47 “Valsugana”, nel territorio comunale Cismon del Grappa (Vicenza). Previsti disagi temporanei verso Trento
NordEst – L’attività, finalizzata alla verifica della sicurezza strutturale, in accordo al vigente D.M. n. 204 del 01/07/2022 e s.m.i., comporterà la chiusura temporanea al traffico del tratto compreso tra il km 63+567 e il km 65+890 della carreggiata in direzione Trento. Gli interventi saranno eseguiti in orario notturno, tra le 21:00 e le 6:00, per limitare al minimo i disagi alla circolazione, concentrando in una finestra operativa ridotta le attività di maggiore complessità tecnica e logistica.
Durante le lavorazioni, sarà attivato un piano di deviazione temporanea del traffico:
- i mezzi pesanti saranno deviati in corrispondenza dello svincolo situato al km 45+600, presidiato da personale Anas lungo percorsi alternativi segnalati da apposita segnaletica temporanea;
- per i mezzi leggeri, la viabilità sarà garantita con un doppio senso di circolazione lungo la carreggiata in direzione Bassano.
- Il transito dei mezzi di emergenza e delle forze dell’ordine sarà sempre garantito. L’intervento rientra nel programma d’ispezione, verifica e controllo delle opere in accordo alle Linee Guida Ponti (D.M. n. 204 del 01/07/2022 e s.m.i.) , volto a migliorare la sicurezza e l’efficienza delle opere infrastrutturali in gestione.