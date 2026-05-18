Il cantante veronese Lorenzo vince Amici

Il Premio delle Radio è stato invece assegnato ad Angie

Lorenzo vince Amici 2026 (ph Mediaset)

NordEst – Il cantante Lorenzo vince la 25/a edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi. Porta a casa un premio da 150mila euro. “Sono entrato qua dentro con tante paure e tanti dubbi e non mi aspettavo di arrivare fino a qua: è stata un’esperienza unica”, ha detto emozionato alzando la coppa e ringraziando tutti: “Sembra una frase fatta, ma qui dentro mi sono stupito come ogni giorno incroci qualcuno che ti saluta come se ti conoscesse da una vita”. Dicottenne di Verona, Lorenzo Salvetti è un cantante, cantautore e polistrumentista e si era già fatto notare nel 2024 come concorrente di X Factor, arrivando in finale.

Nel talent di Canale 5 era nella squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Durante la semifinale ha conquistato il Premio Spotify Singles. Nel corso del programma ha pubblicato tre inediti: Stupida Vita, Prima di te e dopo, Dimmelo tu. Nella fase finale, dopo aver avuto la meglio sulla collega Elena, Lorenzo ha battuto il ballerino Alessio che si è aggiudicato la vittoria nella categoria Danza del valore di 50mila euro. Finalisti di questa edizione sono stati anche il ballerino Emiliano, al quale sono andati il Premio della Critica del valore di 50mila euro e il Premio Unicità Oreo del valore di 30mila euro, il ballerino Nicola. A tutti e cinque i ragazzi è andato anche il Premio Keep Dreaming Marlù del valore di 7mila euro. Il Premio delle Radio è stato invece assegnato ad Angie.