Altroconsumo, ‘l’80% dei cittadini segnala un impatto sulla situazione finanziaria’

Peggiorano i dati sulla qualità della vita e per la salute mentale. Lo rivela l’indagine svolta da Altroconsumo tra il 20 e il 21 aprile su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 18-74 anni

NordEst – La guerra in Iran impatta sulla vita di molti italiani ed è tanta la preoccupazione per gli aumenti: il 44% avverte un forte impatto sui viaggi, il 38% sulla situazione finanziaria familiare. Crescono i timori per costo della vita, sicurezza europea e scenario globale. A preoccupare sono soprattutto i prezzi. La maggioranza chiede un intervento più incisivo dell’Ue e ha scarsa fiducia nell’affidabilità degli Usa. Lo rivela l’indagine svolta da Altroconsumo tra il 20 e il 21 aprile su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 18-74 anni.

“Emerge un quadro in cui le persone sono esposte in modo significativo agli shock internazionali, con impatti ormai strutturali sul reddito disponibile, sulla qualità della vita e – addirittura – sul benessere psicologico. Oltre l’80% dei cittadini segnala un impatto almeno moderato sulla situazione finanziaria, dimostrando una diffusa consapevolezza degli effetti delle dinamiche globali. Si conferma inoltre un peggioramento delle aspettative future con un aumento significativo nella percezione del costo della vita e dell’insicurezza globale”, commenta Federico Cavallo, responsabile corporate affairs & public relations di Altroconsumo. L’associazione ha inoltre confrontato i risultati ottenuti con quelli dell’indagine svolta a febbraio insieme ad Euroconsumers, poco prima dello scoppio della guerra: “Il tracollo maggiore lo abbiamo visto rispetto alla situazione finanziaria familiare: se a febbraio l’impatto delle tensioni globali sul proprio benessere economico era alto o molto alto per il 24% degli italiani, ad aprile – a guerra in corso – siamo saliti a ben il 38% delle persone. Quanto alla qualità della vita in generale, gli italiani particolarmente impattati sono saliti dal 25% al 33%, per la salute mentale dal 15% al 23%”

Gli italiani chiedono inoltre una maggiore capacità di intervento dell’Ue rispetto alla situazione globale: il 42% ritiene che al momento l’Ue non stia reagendo in maniera adeguata. Il 69% degli intervistati vorrebbe che l’Ue si impegnasse in maniera attiva per la pace in Medio Oriente, principalmente in modo diplomatico secondo quanto emerge dai dati: solo il 26% pensa che dovrebbe impegnarsi militarmente per garantire il passaggio delle petroliere dallo stretto di Hormuz. Anche quando si parla delle politiche commerciali dell’amministrazione Trump, in molti vorrebbero di più, con il 49% che ritiene che l’Ue non stia reagendo in maniera adeguata. Quanto agli Stati Uniti, l’atteggiamento dei cittadini si raffredda ulteriormente rispetto alla precedente indagine: a febbraio solo il 27% riteneva gli Usa un partner affidabile, adesso la percentuale è scesa ancora, al 14%, con il 31% che – a causa delle politiche dell’amministrazione Trump – ha ridotto o smesso di acquistare prodotti e servizi made in Usa. Il 52% pensa che l’Ue non dovrebbe restare alleata di Washington in politica internazionale e la grande maggioranza ritiene, infine, che l’Europa dovrebbe piuttosto rafforzare le relazioni commerciali con altri Paesi (78%) e all’interno del mercato europeo (85%).