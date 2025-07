Diciassettenne del Renon muore accoltellato in Serbia: la vittima è Mirza Mavrić

Aggressione mercoledì sera a Novi Pazar, feriti tre amici del Renon

Novi Pazar (Serbia) – L’altoatesino di 17 anni è morto accoltellato durante una lite in Serbia, mentre tre suoi amici, anch’essi della Provincia di Bolzano, sono rimasti feriti. L’aggressione – secondo quanto riportano media serbi – è avvenuta mercoledì sera nella cittadina Novi Pazar. I quattro giovani di origine serba sono della zona del Renon, sopra Bolzano, e si trovavano a Novi Pazar in villeggiatura. Stando alla stampa locale, verso le 22 di mercoledì sera davanti ad un locale nel centro di Novi Pazar, città nel sudovest della Serbia, al termine di alterchi e scontri verbali è scoppiata una violenta rissa che ha coinvolto anche i quattro giovani altoatesini, rimasti feriti da colpi di coltello.

Il più grave dei quattro, il 17enne identificato con le iniziali M.M., è morto in ospedale per la gravità delle ferite riportate. Gli altri tre – J.E. di 17 anni, M.S. di 19 e M.H. di 18 – sono ancora ricoverati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. La polizia, sempre secondo i media serbi, ha arrestato due giovani mentre altri due sono ricercati. Non sono stati precisati i motivi all’origine della rissa che si è conclusa tragicamente per uno dei giovani.

