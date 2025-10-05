Alto Garda, si schianta contro un palo: ciclista ferito

Stava scendendo da passo San Giovanni quando è uscito di strada. 68enne elitrasportato al Santa Chiara di Trento

Riva del Garda (Trento) – Il ciclista, stava scendendo lungo la ciclabile da passo San Giovanni nel comune di Nago Torbole quando, per cause da accertare, è uscito di strada e si è schiantato contro una bacheca di legno. Nello scontro l’uomo, un turista italiano di 68 anni, è rimasto gravemente ferito tanto che è stato richiesto l’elicottero per trasportarlo al Santa Chiara di Trento. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco volontari di Riva del Garda per dare supporto e i Carabinieri di Riva del Garda.