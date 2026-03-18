Due importanti operazioni in Trentino di Carabinieri e Finanza

Un centro scommesse dell’Alto Garda è stato sequestrato. Indagine su evasione e false sponsorizzazioni sportive

Trento – Sequestrato un centro nell’Alto Garda perché, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, veniva usato per riciclare i proventi dello spaccio. All’interno veniva svolta anche un’attività non autorizzata di finanziamento ai vari giocatori, in modo da aumentare il giro d’affari. Ben 29 persone sono state denunciate per i reati di riciclaggio, sostituzione di persona ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. L’inchiesta era partita nel 2024 ed aveva già portato a misure cautelari per 33 persone (14 in carcere, 8 ai domiciliari e 11 con obbligo di dimora) accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Da li gli investigatori sono risaliti all’organizzazione che si occupava di riciclare il denaro. Già ad aprile 2025 vennero denunciate 8 persone per riciclaggio sequestrando quasi 500mila euro.

Falsi sponsor ed evasione fiscale

Tre società sportive dilettantistiche del Tigullio (in Liguria), praticanti perlopiù calcio a livello amatoriale, avrebbero messo in piedi un complesso sistema fraudolento per evadere le imposte. Le indagini dei finanzieri di Genova e Chiavari hanno portato all’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di sette persone che sarebbero coinvolte, a vario titolo, in un sistema di fatture per operazioni inesistenti. L’indagine, avviata nel 2023, ha previsto l’analisi della documentazione e dei dispostivi elettronici degli indagati, acquisiti nel corso delle attività di perquisizione, incrociata con le banche dati. Da quello che emerge, secondo la Guardia di Finanza sarebbero state emesse fatture per sponsorizzazioni mai avvenute o per un valore spropositato rispetto a quello reale, per un totale di circa 2,5 milioni di euro, nei confronti di imprese di diversi settori con sede in Liguria, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Mettendo questi costi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi dal 2018 al 2024 avrebbero evaso sia le imposte dirette sia l’Iva.