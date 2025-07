Alto Adige, precipita da un sentiero: morto turista milanese

La tragedia è accaduta a Pontives all’imbocco della Val Gardena. L’uomo era in compagnia della moglie ed è precipitato in un dirupo

Potives (Bolzano) – Grave incidente lunedì sera in Val Gardena. Un turista milanese di 86 anni è morto dopo essere precipitato da un sentiero poco sopra fondovalle, che stava percorrendo insieme alla moglie.

L’allarme è scattato poco dopo le 20: la coppia avrebbe perso la traccia, andando in difficoltà, e il marito a un certo punto sarebbe caduto in un dirupo.

Immediato l’intervento dell’elicottero Aiut Alpin, di base proprio a Pontives. L’anziana è stata recuperata illesa, mentre per l’uomo, all’arrivo dei soccorsi, non c’era già più nulla da fare. Complesse le operazioni di recupero della salma.

