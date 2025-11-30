Il Soccorso alpino ha recuperato cinque giovani escursionisti

Cinque giovani di origine straniera sono stati recuperati dal Soccorso alpino della Guardia di finanza dell’Alto Adige perché erano in difficoltà

Bolzano – Gli sprovveduti turisti si sono infatti avventurati con scarpe leggere e non adatte ad una escursione in montagna fino alla base della parete nord del Sass Rigais. A quel punto, arrivati in una zona estremamente ripida con molte rocce e a rischio valanghe, si sono trovati in difficoltà e hanno chiamato aiuto.

È successo sabato 29 novembre verso le 13. Fortunatamente non sono rimasti feriti e sono stati portati a valle senza problemi dai soccorritori con il suppporto dell’elicottero Pelikan1. “Si può parlare solo di fortuna per il buon esito dell’intervento. In alta montagna è necessario prestare particolare attenzione soprattutto in questo periodo! Bisogna avventurarsi in questi luoghi solo con esperienza adeguata, equipaggiamento di sicurezza (Artva, sonda, pala) e buon senso”, confermano i soccorritori.

L’intervento del soccorso alpino di zona