Bolzano, l’allarme è stato lanciato dal compagno di cordata

Fabio Trevisan, 28 anni, sarebbe rimasto sepolto sotto la neve. Allarme dato da un compagno di escursione

Bolzano – L’uomo, Fabio Trevisan, 28enne di Laives, stava scalando la vetta del gruppo dell’Ortles, alta 3.857 metri, lungo il canalone est, quando si è staccata la slavina. L’alpinista è stato trascinato via per circa 300 metri dalle masse nevose, mentre il compagno di cordata, che si trovava solo a poca distanza, è stato solo sfiorato. L’amico ha subito lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti con elicotteri gli uomini del Soccorso alpino di Solda e quelli della Guardia di finanza.

Le ricerche, per il momento, sono rimaste senza esito. I soccorritori tenteranno ora di localizzare il corpo grazie al segnale del cellulare. La ricerche possono avvenire attualmente quasi esclusivamente dall’elicottero a causa dell’elevato rischio valanghe sul pendio. Per il momento è stato ritrovato solo il casco del disperso. L’incidente ha una dinamica simile a un’altra disgrazia, avvenuta la scorsa estate sul vicino Ortles, quando Dieter Pardatscher, 44enne di Cortina all’Adige, fu travolto da una valanga nel canalone Minnigerode. Il suo corpo fu trovato solo cinque settimane dopo. Sul posto Il soccorso alpino di Solda che però non è riuscito ad individuare l’uomo sepolto e trascinato verso valle. Le ricerche sono state poi sospese causa distacchi di altre slavine, affidate solo all’elicottero della Guardia di Finanza con la localizzazione strumentale del telefonino dell’uomo. Per ora è stato ritrovato il suo casco.

Fabio Trevisan, è laureato in Scienze Agrarie e Agroambientali all’Università di Bolzano, ha acquisito esperienze in Olanda, Austria e Svezia ed è tornato tornato in Alto Adige per un dottorato di ricerca in Ambiente ed Agricoltura di Montagna. Attualmente lavora nell’ateneo bolzanino come tecnologo presso il Centro di competenza per la salute delle piante.

In breve

A Bolzano, un uomo ha perso la vita nel pomeriggio a Bolzano sui prati del Talvera, sul versante del parco Petrarca. Sul posto le forze dell’ordine. Sembra esclusa la morte violenta. Il corpo, riverso sull’erba, è di un cittadino indiano di una cinquantina d’anni – secondo quanto riferisce la Questura. Si pensa che sia rimasto vittima di un malore.