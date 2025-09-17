Franco Gaspari, la guida alpina accusa un malore e precipita davanti agli amici durante la scalata alle Tre Cime

La vittima è una nota guida alpina, del Soccorso Alpino. E’ morto dopo essere precipitato dalla Cima Grande di Lavaredo. Si chiamava Franco Gaspari, 64 anni, di Cortina d’Ampezzo (Belluno)

NordEst – Per tutti un amico, un compagno di cordata, un forte alpinista, una guida alpina seria e preparata, un soccorritore, uno studioso e scrittore appassionato della storia delle sue montagne, lo descrivono al Soccorso Alpino bellunese. Ha perso la vita mercoledì mattina, ormai quasi in vetta alla Cima Grande di Lavaredo, che stava scalando assieme ad altre due persone lungo la via normale, quando, primo di cordata, è precipitato, a causa di un malore.

A lanciare l’allarme uno dei due compagni, che usciti dal cammino poco sotto la cengia circolare, lo hanno sentito cadere improvvisamente, senza poterlo vedere né sentire nascosto da uno spigolo. Hanno solo potuto chiamare il 118. In direzione delle Tre Cime di Lavaredo è volato Falco, che ha individuato il corpo esanime in un canalino, sbarcando nelle vicinanze il tecnico di elisoccorso e il medico. Non è stato possibile che constatare la sua morte. Mentre l’elicottero imbarcava i due amici sotto shock e li riaccompagnava a valle, i soccorritori hanno spostato il corpo in un punto più facile per il recupero, ultimato con il verricello.

La salma è stata lasciata al campo base, alla piazzola del Rifugio Auronzo, affidata alla Guardia di finanza e al carro funebre. Franco Gaspari era entrato a far parte della famiglia del Soccorso alpino nel 1985 ed è stato uno dei primi tecnici di elisoccorso del Suem, portando a bordo di Falco e Leone la sua preparazione e competenza, per volare in aiuto di chi aveva bisogno.

Il dolore del Soccorso alpino