Terzo mandato con il si del 90 per cento dei delegati

Al centro dell’attenzione, la crisi generazionale che rimane la sfida del futuro

Trento – Gli alpini del Trentino, si confrontano con una crisi generazionale che non sembra avere fine: meno dell’un per cento degli iscritti è sotto i 40 anni. E’ forse questa la sfida più difficile cha si porta dietro Paolo Frizzi, appena rieletto col 91 per cento delle preferenze, dal vecchio al nuovo mandato. Per lui è il terzo.

“Gli alpini sono una presenza fondamentale per il nostro territorio e come istituzioni cerchiamo di essere vicini alle loro iniziative e ai momenti di aggregazione che danno vita alle comunità. I valori che incarnate fanno parte del patrimonio condiviso del Trentino: ciò che rappresentano appartiene al nostro presente e al futuro. Di questo l’intera comunità trentina deve essere orgogliosa e riconoscente”. Con queste parole il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è intervenuto all’assemblea annuale della sezione trentina dell’Associazione nazionale alpini (Ana), sottolineando il ruolo centrale delle penne nere nel tessuto sociale e civile del territorio.

“Desidero esprimere il mio ringraziamento a tutti gli alpini, perché ciò che hanno fatto e stanno facendo i Nuvola presso l’ex maneggio di Predazzo in queste settimane di Olimpiadi e Paralimpiadi sta dando lustro a tutta la Protezione civile del Trentino”, ha quindi aggiunto il presidente. Nel suo intervento, Fugatti ha poi richiamato anche il valore simbolico del Bosco della Memoria di Tenna, quale “esempio di forza e resilienza del Trentino”, e ha ricordato gli appuntamenti che scandiscono la vita associativa degli alpini, dai raduni alle commemorazioni al rifugio Contrin, in Val di Fassa. La giornata si è aperta a Trento con l’assembramento e il corteo per le strade cittadine. La Sala della Cooperazione ha poi ospitato i lavori dell’assemblea di sezione, dove i 650 delegati, in rappresentanza di 256 gruppi del Trentino, hanno rinnovato la fiducia al presidente Paolo Frizzi, confermato per il terzo mandato alla guida della sezione delle penne nere del Trentino.

