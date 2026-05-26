All’Istituto Salesiano “Santa Croce” di Mezzano sono state insonorizzate tre aule

L’intervento è nato per rispondere all’esigenza dei bambini che frequentano le lezioni e rientra nella filosofia della scuola senza zaino

Primiero (Trento) – Oggi, l’Istituto “Santa Croce” ospita circa 110 studenti, suddivisi tra i 50 della scuola primaria e i 60 della scuola secondaria di primo grado, seguiti da circa 30 persone, suddivise tra insegnanti e personale ATA. Nei giorni scorsi a Mezzano, all’Istituto salesiano santa Croce, è stato presentato l’intervento di insonorizzazione di tre aule. Le nuove stanze sono state dotate di pannelli fonoassorbenti sul soffitto e alle pareti a seguito di una specifica esigenza emersa in relazione ai bisogni di uno dei bambini che frequentano l’istituto. L’intervento si inserisce nel percorso educativo intrapreso dalla scuola, che da tre anni aderisce al modello delle “scuole senza zaino”, all’interno del quale particolare attenzione viene riservata anche alla qualità degli spazi e proprio alla riduzione dei rumori, per favorire concentrazione, serenità e inclusione.

La presentazione delle aule (ph Nicola Maccagnan)



Soddisfazione per il progetto realizzato, è stata espressa da insegnanti, famiglie e dai rappresentanti della Cassa di Fassa Primiero e Belluno, che ha sostenuto l’iniziativa. Un progetto che si propone di prestare concretamente la massima attenzione al comfort dei ragazzi e delle ragazze, all’interno degli ambienti, nei quali si sviluppa quotidianamente l’attività didattica.

In breve

Distretto Family Green di Primiero, concessione contributi all’Associazione traME e TErra e all’Associazione APPM. Via libera dalla Comunità di Primiero ad un contributo di euro 3.445,20 a favore dell’Associazione di promozione sociale traME e TErra per l’organizzazione di corsi di italiano finalizzati all’integrazione degli stranieri nel tessuto valligiano per l’anno 2026. Altro contributo di euro 15.000,00 stanziato a favore di APPM Ets con sede a Trento, per l’organizzazione del progetto Officina Lavoro 2026.

Turismo, Apt San Martino in assemblea, senza grandi novità. Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 ammonta a 2 milioni e 507 mila euro, con ricavi pubblici pari al 41,76% (1.046.944 euro) e ricavi privati al 58,24% (1.460.521 euro), mentre l’utile di esercizio è stato di 3.016 euro. Le stagioni invernali ed estive hanno registrato una crescita costante sia per gli impianti di risalita sia per le presenze turistiche, con un incremento dei mercati italiano ed estero. Tra gli interventi strategici sono stati ricordati la nuova cabinovia Valcigolera e le prospettive legate al collegamento San Martino–Passo Rolle, oltre al rinnovo di alcuni impianti nella skiarea Tognola. Proiettato un videomessaggio di saluto dell’assessore provinciale Roberto Failoni, mentre il vicepresidente uscente Apt, Duilio Boninsegna, ha deciso di non ricandidarsi. Resta invece in carica, dopo decenni alla guida dell’Ente, il presidente uscente Antonio Stompanato che si conferma sempre tra i più votati. Tra gli altri membri del CdA: Alberto Boninsegna ha superato con 83 voti (contro 60) della giovane Giulia Iagher. Nel comparto aziende alberghiere il presidente uscente Stompanato ha ottenuto 102 preferenze. Alle sue spalle Roberta Secco con 92 voti, Luigi Tavernaro con 86, Nicola Peter Cemin con 84 e Andrea Soffiati con 79. Nel comparto aziende di gestione degli impianti di risalita Filippo Ongaro ha ottenuto 114 voti; nel comparto maestri di sci, guide alpine, Matteo Tagliapietra ha incassato 117 preferenze; nel comparto cooperazione, Fabio Debertolis ha raccolto 112 voti. Per il comparto associazioni e altre, Monica Partel ha ottenuto 123 voti. Nel comparto Comuni ed enti pubblici Maurizio Lazzaro, nominato per Sagron Mis e Canal San Bovo, ha ottenuto 43 voti; Ivano Orsingher, nominato per Mezzano ed Imèr, ha ricevuto 69 preferenze, mentre Angioletta Tavernaro, nominata dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza, ha registrato 79 voti. I votanti erano complessivamente (deleghe e presenti) 154.

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