Allestisce una serra di marijuana in centro a Merano, arrestato

I carabinieri sono stati avvisati dai passanti

Merano – I carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di Merano hanno arrestato un uomo che, presso la propria abitazione, aveva allestito una serra artigianale per la coltivazione di marijuana e si era organizzato per il confezionamento di dosi. La segnalazione è arrivata da alcuni passanti che, nel cuore del centro storico di Merano, hanno sentito un aroma molto intenso ed inusuale, che proveniva dall’ingresso di un’abitazione privata.

Individuato l’appartamento – comunica l’Arma – i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare, operazione che ha permesso di rinvenire circa 240 grammi di marijuana confezionati in due buste in nylon, decine di piantine mature, un bilancino di precisione, 2 lampade ed altri strumenti utilizzati per la serra artigianale. Tutto è stato sequestrato ed il proprietario di casa è agli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Proseguiranno, nei prossimi giorni, analoghi controlli anche negli altri comuni della giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Merano.

