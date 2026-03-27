Fenomeno in attenuazione, ma rischio gelate

Prosegue senza sosta l’attività dei vigili del fuoco del Trentino per garantire la sicurezza di edifici e strade sull’intero territorio provinciale, colpito da due giorni da forti raffiche di vento che superano i cento chilometri orari. Vento di burrasca in Trentino, dalla mattina di giovedì 130 interventi dei vigili del fuoco

Trento – Dalle 20 di giovedì sera alle 8 di venerdì mattina sono stati effettuati circa 20 interventi legati al maltempo, ai quali si aggiungono cinque soccorsi tecnici urgenti. Nella sola mattinata di venerdì si sono registrati inoltre circa 40 ulteriori interventi, dovuti principalmente alla presenza di piante ed elementi edili pericolanti, oltre che alla necessità di ripristinare la viabilità e rimuovere materiali trasportati dal vento. Come nei giorni scorsi, l’area più colpita è il capoluogo provinciale, dove resta elevato il rischio legato a tegole, lamiere e grondaie divelte, oltre che alla presenza di alberi instabili. Secondo l’analisi di Meteotrentino, il fenomeno è in attenuazione alle quote più alte, mentre diminuirà anche nei fondovalle nelle prossime ore.

Per quanto riguarda gli interventi dei vigili del fuoco, si è trattato perlopiù di messa in sicurezza o rimozione di lamiere pericolanti, antenne, grondaie e altri elementi edili, tra cui alcuni camini nella zona di San Pio X, a Trento. Sempre nel capoluogo, in via Santa Croce, è in corso dalla mattina un intervento da parte degli specialisti del corpo permanente di Trento per la rimozione di un abete reso instabile dalle forti raffiche della notte. La pianta minacciava di cadere sull’ex chiesa di Santa Croce. Complessivamente sono stati effettuati circa 220 intervento dall’inizio dell’allerta meteo.

Sulla rete viaria provinciale si sono registrate numerose cadute di alberi lungo le strade statali e provinciali, con conseguenti chiusure temporanee al traffico necessarie per consentire le operazioni di taglio e rimozione. Il Servizio Gestione strade della Provincia segnala che la circolazione è attualmente regolare su tutti i tratti interessati.

In mattinata i venti si sono già attenuati in montagna e nelle prossime ore sono previsti attenuare progressivamente anche in valle. Nella prossima notte sono previsti cieli sereni e, soprattutto nelle zone pianeggianti dove i venti cesseranno del tutto, le temperature potranno scendere su valori prossimi o qualche grado inferiori allo zero anche a quote basse. Sabato sarà soleggiato con marcata escursione termica giornaliera. Nella notte tra sabato e domenica la probabile nuvolosità medio alta potrebbe limitare il calo termico notturno. Domenica venti settentrionali con foehn, specie nelle valli orientate Nord Sud. Lunedì sarà variabile, mentre martedì e mercoledì saranno nuovamente probabili forti venti settentrionali.

Seppur si preveda che i venti siano in progressiva attenuazione, si ricorda che la Protezione civile del Trentino ha diramato ieri un’allerta gialla per vento forte sul territorio provinciale fino alle ore 24 di oggi. Si consiglia di controllare e assicurare impalcature e tettoie, evitare di parcheggiare sotto gli alberi, prestare particolare prudenza alla guida dei mezzi telonati o trainanti rimorchi.

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