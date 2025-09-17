Incendio all’ospedale Santa Chiara di Trento, senza gravi conseguenze

Le fiamme si sono sviluppate nel corso di alcuni lavori esterni di saldatura. Nessun coinvolto

Trento – Le fiamme sono partite intorno alle 11 di mercoledì. Nessuno è rimasto ferito ma ha destato allarme l’incendio che si stava allargando in seguito ad alcuni lavori di saldatura in corso – all’esterno – sul lato sud dell’ospedale Santa Chiara, a Trento. Il fuoco è parzialmente penetrato all’interno del nosocomio, il fumo che si è prodotto è stato segnalato richiamando l’intervento dei vigili del fuoco di Trento che sono intervenuti con l’autoscala.

Il principio di incendio si è sviluppato all’esterno dell’emiciclo lato sud del corpo C della struttura, nell’ambito di un cantiere per la manutenzione. Durante i lavori di riparazione delle guaine impermeabilizzanti alcuni materiali si sono surriscaldati e si è innescato il principio di incendio con del fumo che si è propagato all’interno di alcuni locali di sterilizzazione. La situazione è stata posta velocemente sotto controllo.

In breve

Intervento dei vigili del fuoco, mercoledì verso le 5.30, in piazza nel quartiere Canova a Trento per un incendio in un’abitazione. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al primo piano. Si è resa necessaria l’evacuazione di tutto lo stabile, le persone che si trovavano ai piani superiori sono state tratte in sicurezza con l’autoscala. I proprietari dell’appartamento andato a fuoco, marito e moglie, sono stati portati in ospedale per accertamenti. Sono stati salvati i gatti presenti nel condominio.