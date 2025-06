Aliante si schianta su Cima Bocche, due vittime. Un 29enne di Ravina, Simone Navarini muore in parete

Perdono la vita due uomini di 55 e 56 anni: il velivolo si è schiantato contro le rocce. Un 29enne muore mentre scala sulle Dolomiti di Brenta

In aggiornamento

San Martino di Castrozza (Trento) – Un aliante si è schiantato su Cima Bocche, tra la Val di Fassa, la Val di Fiemme e il Primiero. Due le vittime: si tratta di due uomini di 55 e 56 anni.

Uno è un trentino della bassa Vallagarina. È successo nel primo pomeriggio di domenica 22 giugno. Il velivolo, partito dall’aeroporto Caproni di Trento si è schiantato contro le rocce e poi ha preso fuoco: i due occupanti, sono morti sul colpo.

In azione il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i vigili del fuoco di Trento e il Soccorso Alpino di Moena. In corso le indagini della Guardia di Finanza per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. L’area è stata posta sotto sequestro per le verifiche del caso.

Lutto nel mondo della montagna

Tragico incidente mentre arrampicava in parete sul Sasso San Giovanni, sulle Dolomiti di Brenta. Una caduta, per cause ancora da accertare, per 60 metri. Così è morto Simone Navarini, 29enne di Ravina. Il giovane era insieme ad un altro ragazzo che ha dato l’allarme nel tardo pomeriggio di sabato 21 giugno. Sul posto il Soccorso Alpino e i carabinieri di Spormaggiore. Navarini, da sempre appassionato di alpinismo, era molto conosciuto e attivo nella comunità: docente all’istituto Buonarroti di Trento, era anche presidente della sezione Sat di Ravina.

Proprio domenica era in calendario la festa di apertura della stagione alla baita della Sat di Ravina che è stata annullata Il presidente della SAT Cristian Ferrari: “Siamo profondamente addolorati. Ci mancheranno la sua energia e il suo entusiasmo” Così il presidente della SAT, Cristian Ferrari: “La notizia della tragica scomparsa di Simone Navarini ci colpisce profondamente e lascia un vuoto enorme nella nostra comunità. Simone era un giovane Presidente entusiasta, appassionato di montagna e generoso nel dedicare tempo ed energie alla sezione di Ravina e a tutta la nostra Società. La Società degli Alpinisti Tridentini esprime il più sentito cordoglio e ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, agli amici e a tutti i soci che oggi piangono la sua perdita”.