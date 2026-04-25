Aliante precipita sul monte Pin in Val di Non: deceduto il pilota. Ferito anche un pilota di parapendio a Peio

Giornata di grande lavoro per elisoccorso, sanitari e vigili del fuoco

Trento – Un pilota di aliante è deceduto in un incidente aereo nel pomeriggio di sabato: il velivolo, decollato a Lienz, stava sorvolando il gruppo delle Maddalene quando è precipitato e si è schiantato sul versante sud del Monte Pin, a quota 2000 metri, nel territorio comunale di Livo in Val di Non. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 16:30 da un escursionista che si trovava vicino al luogo dello schianto.

La Centrale Unica di Emergenza ha richiesto l’intervento dell’elicottero e ha prontamente attivato la Stazione Val di Non del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino: tre operatori hanno raggiunto il velivolo, insieme al personale sanitario che ha confermato il decesso del pilota sul posto. Si sono susseguite le manovre di recupero della salma, con l’utilizzo di pinze idrauliche a batteria del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF). Presenti e operativi sul luogo anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine, cui è stata affidata la salma una volta trasportata a valle. Tra le possibili cause dell’incidente: un guasto tecnico o un malore dell’uomo.

Ferito a Peio un pilota di parapendio

Intervento di recupero sabato matina, per un pilota di parapendio di 52 anni, residente a Peio, nei prati soprastanti il paese. L’uomo si trovava in fase di atterraggio quando è finito contro un muretto. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10:30 dallo stesso, che è rimasto cosciente durante le manovre di soccorso. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre due operatori della Stazione di Peio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino hanno raggiunto l’infortunato, che aveva riportato alcuni traumi. Sul posto anche il corpo dei Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure prestate dal personale sanitario, l’uomo è stato imbarcato in hovering ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.