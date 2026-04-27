Aliante caduto sul versante austriaco del Brennero, morto il pilota

Sabato un altro incidente mortale in val di Non

NordEst – Un aliante è precipitato a Gries am Brenner, sul versante tirolese del valico italo-austriaco. Il pilota è morto sul colpo, come riferisce la polizia austriaca. L’identità della vittima non è ancora nota ed è stata disposta l’autopsia. Non è per il momento chiaro da dove il velivolo fosse decollato. L’allarme era scattato nella notte tra domenica e lunedì, quando le autorità italiane hanno segnalato a quelle austriache la scomparsa dell’aliante. Le ricerche, condotte dalla polizia e dal soccorso alpino con l’ausilio di elicotteri, si sono concentrate nell’area di Obernberg, vicino al confine italo-austriaco. Il relitto è stato infine individuato intorno alle 8.45 a Vinaders, in zona alpina. Solo sabato scorso un altro aliante, decollato in Austria da Lienz (Tirolo Orientale), era precipitato in Val di Non, in Trentino. Anche in quell’occasione il pilota è deceduto nello schianto.