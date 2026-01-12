Scivolato e precipitato mentre tentava di liberare l’impianto fotovoltaico dalla neve

Un albergatore è morto domenica pomeriggio precipitando dal tetto del suo hotel a Campo Tures, in Alto Adige

Campo Tures (Bolzano) – La vittima è Heinrich Röck, padrone senior dell’Hotel Heini. Il 75enne era salito sul tetto dell’edificio a due piani, probabilmente per liberare l’impianto fotovoltaico dalla neve caduta nei giorni scorsi, quando è scivolato e precipitato nel vuoto. I soccorritori sono giunti sul posto con l’ambulanza e l’elicottero Pelikan 2. Vani i tentativi di rianimare l’uomo. Röck è deceduto sul posto.