Una malga ed un’alba da fiaba nella suggestiva Val Canali in Trentino

L’iniziativa si tiene nella splendida Val Canali il 02/07/2025, il 09/07/2025, il 16/07/2025, il 23/07/2025, il 30/07/2025, il 13/08/2025, il 20/08/2025 e il 27/08/2025 dalle ore: 06:00 del mattino. Ecco come prenotare

NordEst – Una malga e una stalla che sembrano uscite da una fiaba, invece è tutto vero. Lucia e Stefano, mamma e figlio con la loro simpatica famiglia, vi aspettano per un buongiorno davvero speciale, offrendovi la possibilità di vivere in prima persona i ritmi della malga. Si comincia al pascolo, insieme a Giovanni, per portare le mucche in stalla e seguire la mungitura. Nel frattempo con Lucia proverete con mano alcune attività quotidiane, come fare il burro o andare a raccogliere le uova, piuttosto che dare da mangiare ai coniglietti.

Come ricompensa delle vostre fatiche, una colazione davvero wow da gustare all’interno vicino all’arin (focolare) o, nelle mattine più calde, anche all’esterno. La vostra giornata all’insegna delle buone pratiche continua con una bella passeggiata verso i ruderi di malga Pradidali con la possibilità di potare con voi un picnic davvero speciale.

Cosa si farà

Alle ore 6.00 , insieme a Giovanni e ai suoi ragazzi, andrete a prendere gli animali al pascolo per poi condurli in stalla. Attenzione, però, a dove mettete i piedi.

, insieme a Giovanni e ai suoi ragazzi, andrete a prendere gli animali al pascolo per poi condurli in stalla. Attenzione, però, a dove mettete i piedi. Tutti in stalla per dimostrazione e prova, per chi lo vorrà, di mungitura. Non solo mucche ma tanti simpatici animali animano la piccola ma curatissima stalla.

Attività in malga: per oggi farete da braccio destro a Lucia… in malga c’è sempre qualcosa da fare, per esempio un buon burro con panna fresca o dare da mangiare ai coniglietti.

per oggi farete da braccio destro a Lucia… in malga c’è sempre qualcosa da fare, per esempio un buon burro con panna fresca o dare da mangiare ai coniglietti. Colazione: il mattino ha l’oro in bocca, è proprio il caso di dirlo. Torte fatte in casa, ma anche formaggi e salumi locali, insieme ad un buon caffè. Specialità della malga, lo smorum, una frittata dolce da gustare con la marmellata che vi ripagherà della levatacciaRitrovo in malga alle ore 6.00 fine dell’attività alle ore 8.30.

Come proseguire la giornata

Da Malga Canali partono diverse escursioni, una più bella dell’altra.

Alcuni consigli utili

Raggiungere i ruderi di Malga Pradidali (circa 45 minuti) con l’apposito sentiero. Questo è il luogo ideale per gustarvi il nostro Cheesenic che potrete richiedere alla malga e portare con voi per un pranzo open air direttamente su pascoli.

In alternativa, potete dirigervi verso il Rifugio Treviso (circa 45-50 minuti) sempre con facile sentiero che parte dal parcheggio appena sotto alla malga.

Costi attività in malga e colazione: €20,00 adulti | €10,00 bambini da 8 a 12 anni | €5,00 bambini da 3 a 7 anni | bambini sotto i 3 anni gratuiti.

Info e prenotazioni: Malga Canali, Tel. 320 8326226. Prenotazione obbligatoria, entro il giorno precedente, in base alla disponibilità.

Come vivere l’esperienza al meglio

Come raggiungere la Malga: dopo aver superato Fiera di Primiero (prima se si viene da San Martino di Castrozza), girare a destra (sinistra) seguendo le indicazioni per Passo Cereda. Percorrere la strada statale che porta verso il passo sino al primo bivio, dove si gira a sinistra imboccando la Val Canali. Proseguire sempre dritti per circa 2 km sino al ristorante Cant del Gal, quindi imboccare la strada a dx e seguirla fino alla fine dove troverete un parcheggio. A fianco del parcheggio sulla vostra sx trovate le indicazioni per raggiungere la malga che si trova a circa 100 mt.

Abbigliamento e attrezzatura: sarete in malga, a circa 1300 mt di quota. Consigliamo un abbigliamento comodo e caldo al tempo stesso. Più strati in montagna non guastano mai: dalla maglietta al pile, fino alla giacca antivento, una mantella per la pioggia … a seconda di come gira il tempo tutto può servire. Il classico abbigliamento a cipolla è la soluzione ideale. Come calzature consigliamo un paio di scarponcini da montagna, o comunque scarpe comode e adatte a camminare sui prati (che spesso al mattino sono piuttosto bagnati).