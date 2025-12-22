Un operaio al lavoro sulla linea travolto dal treno

Ferito un uomo di 31 anni, sotto choc i suoi due compagni che lavoravano alla manutenzione della linea. Sospesa la circolazione dei treni

In aggiornamento

Ala (Trento) – Un giovane operaio è rimasto ferito lunedì nel tardo pomeriggio, mentre stava lavorando lungo la linea ferroviaria. È successo poco dopo le 17: l’operaio faceva parte di una squadra delle Ferrovie dello Stato all’opera per lavori di manutenzione sulla linea, quando è stato investito da un treno passeggeri delle ferrovie austriache.

Immediato l’allarme: da Trento si è alzato in volo l’elicottero con l’equipe di emergenza a bordo, mentre sul posto è arrivata anche una ambulanza insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco di Ala. Sul posto anche gli agenti della Polfer.