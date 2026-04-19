Al via il Tour of the Alps 2026: attenzione alle chiusure fra Tirolo, Alto Adige e Trentino
In vista del via del Tour of the Alps da Innsbruck (Tirolo), ecco i provvedimenti disposti per la chiusura delle strade e le modifiche al traffico, resi necessari dal passaggio della corsa e ai fini di tutelare il suo svolgimento in piena sicurezza.
Trento/Bolzano/Tirolo – Nel Land Tirol, il divieto alla circolazione in ambo le direzioni sulle strade percorse dagli atleti è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile per il tempo necessario al transito della carovana, dal veicolo di “inizio gara ciclistica” a quello di “fine gara”. Per garantire la sicurezza del traffico e dei partecipanti al Tour of the Alps, inoltre, saranno chiusi i seguenti svincoli:
- Telfs Ovest: in entrambe le direzioni, dalle 12:15 alle 13:15
- Zirl Est: in direzione Zams, dalle 14:30 alle 15:15
- Mötz/Reutte: in entrambe le direzioni. dalle 12:30 alle 13:30
In Alto Adige, nelle giornate di martedì 22 aprile, mercoledì 23 aprile e venerdì 25 aprile, è stata disposta ordinanza di sospensione della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, su tutte le strade interessate dalla corsa, almeno 30 minuti prima del passaggio del veicolo di inizio gara e sino al transito del veicolo di fine gara.
Il periodo di chiusura si estende invece a 40 minuti prima del passaggio in Trentino, sulle strade interessate dalla corsa nelle giornate di mercoledì 23 aprile, giovedì 24 aprile e venerdì 25 aprile, ad eccezione dei seguenti passaggi:
- Chiusura con un’ora di anticipo della SS 43, dalla SP 55 incrocio SS 43 località Crescino fino a località La Rocchetta in direzione Trento;
- Chiusura con un’ora di anticipo da località La Rocchetta (uscita galleria) e deviazione del traffico sulla ex SS 43 in direzione località Sabino;
- Chiusura di un’ora in senso contrario alla gara della SP 37, da località Riva del Garda fino alla località Lago di Tenno;
- Chiusura di un’ora in senso contrario alla gara, dalla località “Lago di Tenno” fino al Passo Ballino SS 421;
- Chiusura di un’ora in senso contrario dalla località Lago di Cei, incrocio SP 20 sino a Passo Bordala, SP 88;
- Chiusura di un’ora in senso contrario alla gara della SP 224, dall’incrocio SP 83 sino all’incrocio con la SP 8;
- Chiusura di un’ora della SP 17, da Trento sino alla località Civezzano. Info: https://www.tourofthealps.eu/it/
Il programma
Domenica 19 Aprile – Innsbruck
Operazioni Preliminari
Totahaus – Congress Innsbruck, Rennweg 3
14:00 Apertura Totahaus
14:00-18:30 Accrediti
14:30-16:30 Operazioni Preliminari
15:00-16:45 Verifica Licenze
16:00-16:45 Conferenza Stampa
17:00 Presentazione Squadre
17:00 Riunione Tecnica
18:00 Riunione conducenti mezzi in corsa
Lunedì 20 Aprile – Tappa 1: Innsbruck – Innsbruck, 144,3 Km
DISPOSIZIONI
Riunione con Fotografi e Operatori Video: 10:00, Congress Innsbruck, Rennweg 3
Ritrovo: 10:00, Innsbruck, Rennweg
Partenza Ufficiale (Km 0): 11:55, Innsbruck, Volser Strasse
Arrivo: 15:15, Innsbruck, Rennweg
Traguardi Volanti: Flaurling (km 20), Kematen in Tirol (km 90), Axams (Bonus Sprint, Km 122)
GPM: Mieminger Plateau (3a cat., km 56); Gotzens (2a cat., km 100)
Quartiertappa: Innsbruck Congress, Rennweg 3
Martedì 21 Aprile – Tappa 2: Telfs – Val Martello, 147,5 Km
DISPOSIZIONI
Ritrovo: 9:30, Telfs, Edward Wallnöfer Platz
Partenza Ufficiale (Km 0): 11.35, Tiroler Strasse B171
Arrivo: 15:15, Val Martello Erdbeerwelt, Trattla
Traguardi Volanti: Arzl in Pitzal (km 27), Tösens (km 62), Coldrano (Bonus Sprint, Km 139)
GPM: Piller Höhe (1a cat., km 42), Passo Resia (3a cat., km 88)
Quartiertappa: Val Martello, Culturamartell, Trattla 246
Mercoledì 22 Aprile – Tappa 3: Laces – Arco, 174,5 Km
DISPOSIZIONI
Ritrovo: 8:30, Laces, Hauptplatz
Partenza Ufficiale (Km 0): 10:00, Laces, loc. Castelbello
Arrivo: 14:15, Arco, Via Monache
Traguardi Volanti: Cles (km 73), Ponte Arche (km 134), Tenno (Bonus Sprint, km 158)
GPM: Passo Castrin (1a cat. Km 48), Andalo, (2a cat., km 109)
Quartiertappa: Arco, NOI Oratorio, Via Pomerio 15
Giovedì 23 Aprile – Tappa 4: Arco – Trento, 167,8 Km
DISPOSIZIONI
Ritrovo: 8:45 Arco, Piazza III Novembre
Partenza Ufficiale (Km 0): 10:45 Arco, SS40
Arrivo: 15.15, Trento, Via Verdi
Sprint Intermedi: Vigolo Vattaro (km 54), Baselga di Pinè (km 132), Povo (Bonus Sprint, Km 158)
GPM: Passo Bordala (1a cat., km 23), Passo Redebus (1a cat., km 85)
Quartiertappa: Trento, Trento Expo, Via Briamasco 2
Venerdì 24 Aprile – Tappa 5: Trento – Bolzano, 128,6 Km
DISPOSIZIONI
Ritrovo: 10:00, Trento, Via Verdi
Partenza Ufficiale (Km 0): 12.00, Trento, SS 12 Via Brennero
Arrivo: 15:15, Bolzano, Corso Italia
Traguardi Volanti: Palù di Giovo (km 11), San Paolo (km 63), Cologna di Sopra (Bonus Sprint, Km 110)
GPM: Caldaro Alta (2a cat., km 54), Montoppio (1a cat., km 93)
Quartiertappa: Bolzano, Parrocchia Cristo Re, Piazza Cristo Re 1
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