Al via i lavori del nuovo Centro di Protezione Civile a Canal San Bovo

Entro due anni e mezzo vedrà luce la nuova sede comune dei Vigili del Fuoco Volontari e della Croce Rossa Italiana. Fugatti: “Un polo d’eccellenza per la sicurezza del territorio”

Canal San Bovo (Trento) – Entra nel vivo la realizzazione del nuovo Centro di Protezione Civile di Canal San Bovo, una struttura all’avanguardia che riunirà sotto lo stesso tetto la Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari e la sede locale della Croce Rossa Italiana. L’opera, dal valore complessivo di quasi 4,4 milioni di euro (finanziati per oltre 3,5 milioni dalla Provincia Autonoma di Trento), sarà ultimata in circa trenta mesi. Alla cerimonia, insieme al sindaco Bortolo Rattin e alla consigliera provinciale Antonella Brunet, è intervenuto il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che ha sottolineato la valenza strategica dell’intervento: “L’investimento in questa nuova struttura non è solo un impegno economico, ma un atto di riconoscimento verso il mondo del volontariato che rappresenta la colonna portante della nostra Protezione Civile. Siamo consapevoli che questa struttura sia centrale per il futuro del Vanoi. Parliamo di un territorio difficile, che ha subito ferite profonde come quelle di Vaia e che, di fronte alle fragilità meteorologiche, resta sempre in prima linea. Garantire ai Vigili del Fuoco e alla Croce Rossa di Canal San Bovo una sede moderna e funzionale – ha concluso Fugatti – significa mettere a disposizione dei nostri operatori, risorsa preziosa del territorio, spazi idonei per svolgere il proprio compito nelle migliori condizioni per proteggere i cittadini e il territorio, rafforzando quel presidio di solidarietà e prontezza che rende il Trentino un modello di efficienza”.

“Questo polo è un obiettivo della comunità del Vanoi fin dalla fine degli anni ’90 – ha ricordato il sindaco – grazie al supporto della Provincia e del Presidente, oggi realizziamo un progetto primario che dà una sistemazione adeguata a due corpi vitali per la nostra valle. La scelta del sito, seppur complessa logisticamente per la vicinanza alla galleria, è stata condivisa con i Vigili del Fuoco perché garantisce tempistiche d’intervento ottimali: da qui siamo vicini sia al Primiero che alle nostre frazioni di Zortea e Caoria, assicurando una copertura capillare.”

La Struttura: Funzionalità e Integrazione. Il progetto prevede un immobile su due livelli: al piano terra le autorimesse per i mezzi di soccorso, mentre il primo piano ospiterà i locali operativi, la sala radio, gli uffici e una sala riunioni comune. L’area esterna sarà completata da un ampio piazzale attrezzato per la sosta dei mezzi di emergenza.

Al piano terra: saranno realizzate le ampie autorimesse per i mezzi di soccorso. Quella destinata ai Vigili del Fuoco sarà dotata di un ampio soppalco per lo stoccaggio delle attrezzature.

Al primo piano: troveranno spazio i locali operativi (sala radio, spogliatoi e servizi) e le aree logistiche (cucina e mensa) per i Vigili del Fuoco. La porzione destinata alla Croce Rossa Italiana comprenderà uffici, spogliatoi, stanze dedicate e archivi.

Spazi comuni: Una sala riunioni polivalente, accessibile anche dall’esterno, sarà a disposizione di entrambi i corpi per la formazione e il coordinamento.

L’area esterna sarà completata da un ampio piazzale attrezzato per le manovre e la sosta dei mezzi di emergenza, integrato da ulteriori parcheggi situati sul lato opposto della strada provinciale, garantendo così una viabilità fluida e sicura anche in situazioni di criticità.